التنظيم دليل على أن هناك كفاءات تبذل وتصل إلى هدفها بنجاح

عاطف رمضان

أعرب الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس عن شكره لجميع الجــهات الإعلامية والرعاة والشخـصيات والمنظمين وكل من شارك في نجاح الملتقى الإعلامـــي العربـي الـ 14 للعام 2017، الذي عقد في 22 الى 24 ابريل الماضي تحت رعاية وحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وقال الخميس في حفل تكريم أقيم بمقر الملتقى الإعلامي أمس الأول: ان هذا الاحتفال يأتـي تكريما للجهات الداعمة والراعية والشـــــباب العــــاملين والمتــطوعين للملتقى الإعلامي والعربي الـ 14، لافتا إلى أن المنظمين كانوا نعم الفريق والشباب ونعم من مثل الكويت، مشيرا الى انهم كانوا نموذجا مشرفا، ودليلا على ان هناك العديد من الكفاءات التي تبذل من اجل ان تصل الى هدفها وهو ان يكون هناك عمل اعلامي يحقق كل هذا النجاح.

واضاف اننا نتذكر المغفور لها، بإذن الله، آلاء سعد حسين، وهي احدى الزميلات التي شاركت معنا لسنوات عديدة في الملتقى، مشيرا الى ان هيئة الملتقى الإعلامي ستتبرع نيابة عنكم جميعا لإحدى الجهات الخيرية في بداية شهر رمضان المبارك من خلال تخصيص مبلغ لعمل خيري باسمها، وذلك اكراما لوجودها معنا خلال الفترة الماضية، ونسأل الله أن يرحمها.

وضمت قائمة المكرمين خلال الحفل كلا من:

وزارة الاعلام، إدارة العلاقات العامة والاعلام، وقطــــاعــــات «الإذاعــــة والتلفــزيون والاعلـــام الخارجي والتخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية والاخبار والخــدمـــات الإعـلامية والاعلام الجديد»، وزارة الدولة لشؤون الشباب، وزارة الداخلية، الأمانة العامة للأوقاف، المعهد العربي للتخطيط، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، شركة state holding، fep CAPITAL، شركة حديد المصريين، ORYX INDUSTRIES، شركة زين، جريدة «الأنباء»، جريدة «القبس»، جريدة «الجريدة» وجريدة «النهار».

كما تم تكريم وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم حيث تسلم درع التكريم نيابة عنه مدير إدارة التوجيه الإعلامي بقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية صالح العتيبي، والمغفور لها، بإذن الله، آلاء سعد حسن، حيث تسلمت والدتها درع التكريم.



اضافة الى عدد من المنظمين الذين كان لهم دور في نجاح الملتقى الإعلامي العربي.