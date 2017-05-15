محمد راتب

قام رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م. فيصل الحساوي بحضور الاجتماع الـ 28 للجنة التعاون الزراعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اقيم في العاصمة البحرينية (المنامة) والذي ناقش العديد من الموضوعات الحيوية والمهمة والتي تمس القطاع الزراعي والحيواني والسمكي والموضوعات ذات الاهتمام الخليجي المشترك ومنها قانون (النظام) الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية وضرورة بحث سبل تنميتها والحفاظ عليها.

وحث الاجتماع على ضرورة عمل برامج توعوية وارشادية حول استغلال وحماية الثروة السمكية في دول الخليج العربي مما سوف يكون له تأثير ايجابي على مستقبل الثروة السمكية الخليجي.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الدليل الخليجي لإجراءات الحجر البيطري وبحث سبل إقرار الدليل الخليجي لإجراءات الحجر وما يتطلبه ذلك من اشتراطات لضمان تسهيل عملية العمل به وحث الاجتماع على ضرورة متابعة عملية تحديث قائمة المبيدات المقيدة والمحظورة والمبيدات الزراعية وذلك لتعزيز سبل الحفاظ على الصحة العامة.