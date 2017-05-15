قال رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين د.صلاح العبدالجادر إن إطلاق المؤتمر الثاني للمتقاعدين في الكويت 21 الجاري برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تحت شعار «التقاعد.. طريق الريادة» دليل اهتمام وإيمان من قبل مسؤولي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالدور الكبير الذي يمكن للمتقاعدين أداءه في تنمية وتطوير الأداء الاقتصادي والاجتماعي للكويت ضمن خططها التنموية.

وأضاف العبدالجادر في، تصريح صحافي، بمناسبة اقتراب إطلاق فعاليات المؤتمر 21 الجاري بمشاركات محلية وخليجية واسعة متوقعة في الراديسون ساس ان المؤتمر سيتناول ضمن فعالياته دورات تدريبية مختلفة ومحاضرات متخصصة وإطلاق منتدى الحوار الأول للمتقاعدين ومحاضرات متخصصة بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التقاعد في الكويــت وإقامة حفل تكريم المتــقاعدين وفعاليات الصحة النفسية ومعرض للمشاريع الناجحة للمتقاعدين وعرض أفلام توثيقية عن التقاعد وطرح مبادرات مختلفة واستضافة متحدث عالمي حول التقاعد وإصدار كتاب تجارب ومشاريع ناجحة للمتقاعدين.