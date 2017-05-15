حمادة: تخريج 150 شاباً وشابة عبر «البروتيجيز» حققوا تميزاً في مجالاتهم العملية

عاطف رمضان

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب عن رعايتها للموسم السابع من برنامج البروتيجيز لتطوير الشباب الذي ينطلق في بداية يوليو المقبل ولمدة 6 أسابيع.

وأكدت ممثل وزارة الدولة لشؤون الشباب في ادارة اعداد القادة بدور الرويلي خلال مؤتمر صحافي أقيم أمس في مقر الوزارة بحضور أعضاء البرنامج وعدد من المسؤولين في الوزارة، ان الوزارة تدرك أهمية الشباب لانهم حاضر الكويت ومستقبلها المشرق، إذ حرصت على استثمار الطاقات الشبابية وذلك عن طريق دعم مبادراتهم.

واضافت ان من أهم المبادرات التي استثمرتها الوزارة مبادرة برنامج البروتيجيز للسنة الثانية على التوالي لإطلاق الجيل السابع من هذا البرنامج الشبابي الهادف.

وقالت الرويلي إن الوزارة بادرت منذ تأسيسها إلى العمل على تنمية قدرات الشباب واستثمار أوقات فراغهم بأنشطة متنوعة، تمكنهم من إبراز طاقاتهم ومواهبهم حرصا منها على تمكينهم وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم، لكون هذه الفئة تشكل 72% من المجتمع ولا بد أن تكون شريكا وقائدا لعملية التنمية ونهضة البلاد، فالآمال تبنى عليها وهي موضع التطلعات.

وأضافت: اننا ندرك أهمية توفير المساحات لصناعة قيادات في الكويت من قبل الشباب، وإتاحة الفرصة لأن يبدعوا، واستثمار إمكاناتهم ومهاراتهم وقدراتهم للاستفادة منها لمساعدة المجتمع الكويتي، فتحقيق التنمية والريادة يكونان دائما بسواعد الشباب، ورؤية الكويت تتحقق بوجود الشباب وتطلعات سمو الأمير بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا تتجسد بإبداعات الشباب.

من جانبها، أعربت مدير مشروع برنامج البروتيجيز م.دانة حمادة عن سعادتها بهذا التعاون مع وزارة «الشباب» للسنة الثانية على التوالي، مشيرة الى ان هذا الدعم من قبل الوزارة يحقق الأهداف التي تسعى اليها الوزارة، وهو ما يسعى البرنامج ايضا الى تحقيقه في موسمه السابع».

وأوضحت أن مثل هذا الاهتمام سيساعد البرنامج كثيرا في وصوله إلى أكبر عدد من الشباب والشابات في دولتنا الحبيبة الكويت، مبينة أن البرنامج منذ تأسيسه قبل سبع سنوات استطاع تخريج 6 أجيال بمجموع ١٥٠ شابا وشابة استطاعوا تحقيق تميز ملحوظ في مجالاتهم العملية، ويأتي مثالا على ذلك فوز خريجي الجيل الأول محمد المنيخ وبدر الطاحوس مؤخرا بالمركز الأول بجائزة MIT للتطبيقات التكنولوجية على المستوى العربي من خلال تطبيق (غنوه)، وتغطية نورة الهاجري كأول كويتية على غلاف جريدة واشنطن بوست كعنصر مشرف للمرأة الكويتية في الرياضات المائية، وتبوأ فيصل الدويهيس مقعد أمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والكثير من الأمثلة المشرفة للشباب الكويتي والعربي.

واضافت اننا أنشأنا برنامج البروتيجيز انطلاقا من رغبتنا بتوفير المهارات الحياتية وزيادة الوعي الشباب الكويتي، وهي المهارات التي يحتاجونها لمساعدة المجتمع، متوجهة بالشكر للجامعة العربية لاختيارها برنامج البروتيجيز ضمن الادارات الناجحة على المستوى العربي.

وقالت حمادة: إن هدفنا الرئيسي يتمثل في البحث عن الشباب الموهوب ومنحه فرصة للتألق، ونأمل أن يتمكن هؤلاء الشباب من خلال المشاركة في البروتيجيز من تعلم خبرات من شأنها أن تغير حياتهم إلى الأفضل، ولذلك نشجع جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٤ سنة لمعرفة المزيد عن البرنامج والتسجيل للسنة القادمة في أقرب وقت ممكن.