أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية اختيار وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح لنيل جائزة الهيثم للاعلام العربي عن أبرز شخصية عربية داعمة لقضايا الشباب لعام 2017.

وقال الأمين العام للمجلس هيثم الأمين في تصريح صحافي أمس ان قرار اللجنة العليا لتقييم «جائزة الهيثم» بدورته الحالية التاسعة جاء «تثمينا لجهود الشيخة الزين ودعمها الدائم لقطاع الشباب واتاحة الفرص امامهم من خلال استثمار طاقاتهم في امور إيجابية تنموية تخدم المجتمع والشباب خاصة».

وأضاف الأمين أن مجلس الوحدة الإعلامية العربية لمس من الشخصية الكويتية الفائزة تكريس الجهود لخدمة قضايا الشباب ومنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.

وهنأ في هذا الصدد الكويت باختيارها عاصمة الشباب العربي 2017 وتسلم الراية من المغرب، معربا عن تمنياته للكويت مزيدا من التقدم والازدهار.

وتأسس مجلس الوحدة الإعلامية العربية وهو هيئة إعلامية مستقلة مقره البحرين في العام 2012 عندما تم اعلان المنامة عاصمة للصحافة العربية لتنتقل بعدها الراية إلى الرياض ثم القدس لعامين متتاليين.

ويهدف المجلس الذي يتخذ مكتبه التنفيذي من العاصمة الأردنية عمان مقرا له الى توحيد الاعلام العربي تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية ويسعى لخلق التفاعل وتعزيز الروابط والتعاون والتنسيق بين الاعلاميين العرب.

ويشرف المجلس على جائزة الهيثم للاعلام العربي التي تمنح مرة كل عام لشخصية عربية ذات مساهمات بارزة في حفل تستضيفه العاصمة عمان ويجتمع فيه قادة ومسؤولون عرب وكبار الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.