قامت الإدارة العامة للجمارك ممثلة بمدير إدارة تبادل المعلومات الاستخباراتية RILO الشيخ فيصل العبدالله المبارك بتكريم وفد البنك الدولي الذي زار البلاد بحضور كل من كبير اختصاصيي القطاع الخاص في مجال التنمية فالنتينا سالتاني، والمستشار في البنك الدولي دلال معرفي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت بحضور كل من: محمد يوسف البحر، حمد حامد العيار، وعبد الرحمن الحنيف.

وقدم الشيخ فيصل العبدالله دروعا تذكارية للمكرمين تقديرا لجهودهم وتعاونهم البناء في مجال تحسين بيئة الأعمال بالكويت (التجارة عبر الحدود)، شاكرا لهم وللقائمين في الإدارة العامة للجمارك بحضور أعضاء تحسين بيئة الاعمال كل من نائب مدير فريق المشروع بدر دشتي ورئيس فريق الميكنة طلال عيدان ممثلي عن الإدارة العامة للجمارك على ما يبذلونه من جهود مثمرة.

وجدير بالذكر أن وفد البنك الدولي وصل إلى الكويت يوم 7 الجاري، حيث قام بزيارة أحد المنافذ الجمركية، وقام بالاطلاع على الإنجازات الآلية المميكنة التي تهدف إلى تسهيل التجارة حسب المعايير الدولية.