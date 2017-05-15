3000 دينار للطعن في أحكام «الدستورية»

مريم بندق

علمت «الأنباء» ان الحكومة تدرس تخفيض كفالة الطعن امام المحكمة الدستورية الى 3 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف.

وردا على سؤال حول التعديلات على قانون تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، أجابت مصادر مطلعة بأن الحكومة ملتزمة باستكمال التعديلات المطلوبة على القانون لتقديمها الى اللجنة المالية الاحد المقبل وترتكز على النسب.

هذا، وأكدت مصادر دستورية على أهمية إعادة دراسة اللائحة الداخلية للبرلمان، موضحة ان اللائحة تخصص الآن نصف ساعة فقط للإجابة عن الأسئلة البرلمانية، ويساهم ذلك في عدم تمكن الوزراء من طرح الإجابات على كم الاسئلة المقدمة لهم، وفي الوقت نفسه عدم رضا النواب عن نسبة الإجابات التي تتم خلال هذا الوقت المحدود جدا مرتين في الشهر أي ساعة واحدة للأسئلة التي تقدم من 49 نائبا.

وزادت المصادر قائلة: ان تحفظ واعتراض بعض النواب بسبب تأخر الإجابة عن الأسئلة المقدمة منهم ربما يدفع البعض الى استخدام اداة الاستجواب الذي يلزم المستجوب دستوريا بصعود المنصة والإجابة عن محاور الاستجواب بما فيها الاسئلة خلال اسبوعين من تقديمه.

واستدركت المصادر: خصوصا مع إعطاء الأولوية لتقارير اللجان عن التشريعات المطلوبة ومناقشة الاستجوابات حسب نص المادة 140 من الدستور «ينظر المجلس الاستجوابات عقب الاسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك».