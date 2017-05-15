بحفاوة بالغة ورعاية كريمة من الوكيل المساعد لشؤون المساجد د.وليد عيسى الشعيب افتتح مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد المجلس الخامس والعشرين لقراءة وسماع وشرح الصحاح والسنن والمسانيد، والذي خصص هذه المرة لقراءة وسماع وشرح الجزء الرابع من كتاب صحيح مسلم بالإسناد المتصل إلى مؤلفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري على العلامة المسند الشيخ إبراهيم بن يوسف الشيخ سيدي من (موريتانيا)، ود.عثمان الخميس من (الكويت) وقد استمع الحضور لقراءة وتعليق على الأحاديث بداية من الحديث رقم: 4342 (1669) وحتى 4573 (1755)، وأدار الجلسة د.محمدي النورستاني.

وقد حضر مدير مكتب الشؤون الفنية سالم عياده العنزي - المدير العام للمشروع - الجلسة الافتتاحية والتي استمرت من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء.

يذكر أن المجلس يقام بالقاعة الكبرى بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين بقطاع المساجد - بمنطقة الرقعي ومستمر بشكل يومي حتى الخميس المقبل وسيتم منح الحضور الشهادات مع نهاية المجلس.