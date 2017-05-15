أعلنت جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية الكويتية عن انطلاق قافلتها الـ 35 المتواجدة حاليا في جمهورية قرغيزيا ولمدة 10ايام والتي تهدف لافتتاح الكثير من المشاريع الخيرية.

واوضح المدير العام للجمعية د.نبيل العون ان باكورة اعمالهم كانت توزيع المواد التموينية الرمضانية المختلفة للاسر المحتاجة استعدادا للشهر الفضيل.

واوضح ان جدول الجمعية سيكون مزدحما بالفعاليات والمشاريع المتنوعة التي سيعمل الوفد على تدشينها ومنها توزيع الزكوات وافتتاح المساجد وانشاء المدارس والفصول ومساعدة المرضى خصوصا مرضى السرطان والحروق وذوي الاعاقات وتنفيذ مشاريع الابار ومشاريع سقيا الماء.

وقال العون انهم قاموا امس بزيارة مستشفى السرطان للاطفال وهو من ضمن 14 مستشفى ترعاها الجمعية وساهمت تلك الرعاية في تقليل عدد الوفيات الى 30% بسبب الدعم المقدم لهم.

واضاف انهم قاموا بزيارة قرية فقيرة وتم توزيع الابقار عليهم، مشيرا الى ان مشروع توزيع الابقار يعتبر من «انجح المشاريع» في قرغيزيا لان البقرة الواحدة تنتج ما يقارب 25 ليترا، مشيرا ان الاسر تقوم ببيع هذا الحليب وانتاج الاجبان وتحسن من مدخول الاسرة.

وشكر العون اعضاء الفريق المشارك في هذه القافلة من المحسنين، مشيدا بتبرعاتهم لاسيما مع قرب شهر رمضان وهو ليس بجديد على اهل الكويت والخليج حبهم لعمل الخير اينما كانوا.