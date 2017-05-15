أعلن مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى جاسم الربيع عن إنهاء الجمعية استعداداتها لتنفيذ مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه بشراكة مجتمعية مع بيت الزكاة الكويتي داخل المستشفيات وتوفير 750 ألف وجبة افطار طوال شهر رمضان لهذا العام، مشيرا الى ان المشروع تستفيد منه العمالة التي تمتد فترات عملهم أثناء ساعات الإفطار فضلا عن ضعف مرتباتهم التي لا تسمح لهم بقضاء احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح الربيع ان الجمعية تحاول من خلال المشروع الذي تقيمه للسنة السابعة عشرة على التوالي ان تحقق رغبات المحسنين الذين يحرصون على الاستفادة من نفحات الشهر الفضيل بزيادة عطاءاتهم الخيرية من الصدقات والزكوات وحتى الكفارات والنذور طمعا في الأجر والمثوبة التي يضاعفها الله عز وجل للمحسنين في هذه الأيام.

ودعا الربيع المحسنين وأهل الخير الراغبين في المساهمة في مشروع إفطار الصائم للعمالة داخل المستشفيات بالتواصل مع الجمعية لتنفيذ رغباتهم في تقديم وجبات افطار كاملة تعين هذه العمالة على استكمال صيام شهرهم وأداء عملهم على ارض الخير ارض الكويت.

وشكر الربيع بيت الزكاة على تعاونه الطيب في دعم المشروع، كما شكر كل من يساهم في مشروع افطار الصائم، داعيا المولى عز وجل ان يتقبل من أهل الإحسان إحسانهم وان يديم على الكويت واهلها نعمة الأمن والإيمان والرخاء والنماء وسائر بلاد المسلمين.