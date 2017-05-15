أسامة أبو السعود

نظم مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد الديوانية الشهرية الأولى للأئمة والخطباء الكويتيين.

ورحب وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي في مستهل تلك الديوانية بالأئمة والخطباء المشاركين فيها، مؤكدا على أهمية دورهم في التوجيه إلى الخير باعتبارهم القادة الذين يحملون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق وأن المجتمع ينظر إليهم نظرة إيجابية في تحقيق أهداف التوجيه وإصلاح المجتمع.

وأكد عمادي الحرص على أن يكون هناك تواصل بين الأئمة والخطباء ومسؤوليهم لبحث ما يواجهونه في الميدان مع جمهور المصلين، لافتا إلى أن مثل هذه اللقاءات سوف تسفر عن اقتراح بعض الحلول لدفع عجلة العمل داخل بيوت الله عز وجل.

وأضاف ان دور الوزارة بصفة عامة والمساجد تحديدا في مجال التوجيه الدعوي اختلف تماما عما كان قبل عشرين عاما لأن الدول اليوم والحكومات تنتظر من وزارات الأوقاف أن يكون لها دور توجيهي إيجابي في هذا الصدد، ولذلك من الأهمية أن تكون مساجدنا على قدر المسؤولية الشرعية أولا ثم الوظيفية.

وأكد أن المجتمع اليوم وفي ظل الانفتاح الإعلامي الذي دخل حتى إلى غرف أبنائنا أصبح يحتاج منا إلى التوجيه والإرشاد أكثر من أي وقت مضى، وهذه كلها أمور تفرض علينا تبادل المقترحات ووجهات النظر.