استنكر سكرتير العلاقات الخارجية باتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد البلوشي ما تنتهجه السياسة الصهيونية من أعمال لا تمت للإنسانية بصلة تجاه الأسرى الفلسطينيين من العمال الأبرياء والعرب، وخرقها للاتفاقيات التي تخص حقوق الإنسان.

وقال ان اضراب هؤلاء الأسرى جاء للتعبير عن رفضهم للمعاملة السيئة التي تلقوها ومازالوا في تلك السجون التي جمعت خلف أسوارها عمالا أبرياء وعربا غالبيتهم زجوا فيها دون وجه حق للضغط عليهم للخضوع تحت سيطرة الاحتلال وتطبيق سياسة الأمر الواقع.

وبين أن الكويت دولة الإنسانية إذ نشد على أيدي إخواننا وأشقائنا ونطالبهم بالصمود على مواقفهم الشجاعة فراية الإسلام أقوى وأثمن وأكبر من كل تنكيل وبطش وتعذيب، والفرج قريب.