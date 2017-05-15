أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أهمية تضافر الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا بوشهري على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في اعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار «نحو شراكة فاعلة»، الدول العربية الى الحفاظ على مواردها سواء كانت طبيعية أو مالية بالإضافة الى التفكير المستقبلي في كيفية الاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتعود بالنفع على الأجيال الحالية وتمتد الى الأجيال القادمة.

وأوضح أنه لخلق بيئة أفضل للأجيال القادمة فلابد من تعاون دول المنطقة لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة وذلك لتحقيق الرفاهية لشعوبها.

وأشار بوشهري الى سعي الكويت الدائم الى تبني خطط وأفكار التنمية المستدامة سواء فيما يتعلق بمواردها الطبيعية (النفط والمياه والموارد المالية) أو الموارد البشرية.