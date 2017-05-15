وزعت الكويت 2250 سلة غذائية على النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات في مجمع زيتونة بمدينة اربيل ضمن حملة (الكويت بجانبكم) مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة.

وقال القنصل العام للكويت في اربيل د.عمر الكندري، إن المساعدات المقدمة من الكويت لا تستثني أي شريحة من النازحين، لافتا إلى التركيز على مد يد العون إلى النازحين المقيمين داخل المدن وخارج المخيمات.

وأضاف أن المساعدات الكويتية المتنوعة للنازحين العراقيين تأتي تلبية للمبادرة الإنسانية الكريمة من قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتخفيف من معاناة الشعب العراقي. وأشار إلى مشاريع انسانية وإغاثية كثيرة ومتنوعة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) التي انطلقت لنصرة الشعب العراقي بغية تخفيف المعاناة عن النازحين العراقيين.

من جهته، قال رئيس منظمة مبادرون للإغاثة والتنمية عباس الجبوري إنه ضمن حملة (الكويت بجانبكم) وبإشراف القنصلية العامة للكويت باربيل، قمنا اليوم بتوزيع 2250 سلة غذائية على الأسر العراقية النازحة من مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين والمقيمة في مجمع زيتونة بمدينة اربيل.