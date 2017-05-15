استقبل محافظ مبارك الكبير، الفريق أحمد عبداللطيف الرجيب رئيس نادي مبارك الكبير للفروسية المحامي رائد الوهيب واعضاء المجلس علام الكندري، بدر النصيب، خالد الأرملي، وناصر الشمالي، لبحث كل الأمور المتعلقة بالنادي.

وقال الوهيب: «قام محافظ مبارك الكبير بدور كبير في دعم فعاليات وأنشطة النادي، وكان له الأثر البالغ في نجاح تلك الجهود رغم ضيق الوقت، وفي نهاية الموسم نظرا لإشهار النادي في تلك الفترة القصيرة، وان الزيارة جاءت لتقديم الشكر والوفاء بموجب اهتمام ورعاية المحافظ لإخوانه وأبنائه مجلس إدارة نادي مبارك الكبير للفروسية».

وأضاف: تم خلال اللقاء تبادل بعض المواضيع الإدارية المتعلقة بالنادي، حيث أبدى المحافظ حرصه واستعداده على تذليل كل العقبات التي تواجه رئيس وأعضاء نادي مبارك الكبير في تمكين هذا النادي من العمل والإنجاز بشكل متميز يسهم في تعزيز الجهود التي تصب في تحقيق مكاسب لافته في مجال الفروسية، وتم تبادل بعض الأفكار والآراء حول أنشطة النادي الثقافية مما يذكي في نفوس الأجيال الشابة من بنين وبنات حب هذه الرياضة العريقة وربطها بالتحديات والمنافسات المحلية والإقليمية والعالمية.

بدوره، أثنى محافظ مبارك الكبير على جهود النادي وحسن تواصله مع الجهات المعنية في وضع لبنة جديدة وقيمة مضافة بارزة تتعلق بهذه الرياضة المحبوبة لتعكس الصورة الناصعة التي تمثلها اهتمام الكويت ونقلها إلى مراحل متقدمة دوليا وعالميا بتضافر جهود جميع أبناء هذا الوطن من مسؤولين ومواطنين وتسجيل بصمة واضحة في صفحات هذه الرياضة الأصيلة.