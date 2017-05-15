نجح إخلاء الوهمي لمبنى «الائتمان» الكويتي والذي نفذته الإدارة العامة للدفاع المدني ضمن الجهود المبذولة لنشر التوعية الأمنية بين العاملين في المؤسسات الحكومية.



واستهدف التمرين تدريب الموظفين والعاملين في البنك على التعامل مع حالات الحريق والطوارئ والقواعد المتعلقة بإخلاء المباني بسرعة وسلاسة، للتقليل من الخسائر المادية والحيلولة دون وقوع اصابات أو خسائر في الأرواح. كما استهدف الوقوف على جاهزية مرافق ومنشآت البنك للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومن بينها أجهزة الانذار، والمطفآت ومضخات المياه ومخارج ودرج الطوارئ. ويأتي التمرين ضمن خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة وتدريب العاملين على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لاحتواء الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء الحريق.



بدأ التمرين في العاشرة صباحا، حيث دوت صافرات الانذار، منذرة باندلاع حريق، وعلى الفور هرع الموظفون والعاملون في البنك إلى خارج المبنى مستخدمين درج الطوارئ والأبواب المخصصة لهذه الحالة، وسجل الإخلاء والوصول إلى نقاط التجمع المحددة خلال الوقت المحدد في خطة الاخلاء.

وضمن التمرين ذاته قام فريق إدارة الأزمة بالبنك الذي تلقى تدريبا على أيدي رجال الدفاع المدني بإرشاد العاملين إلى مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

من جهته، عبر نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف عن شكره وتقديره للجهود المخلصة والدؤوبة التي تبذلها الادارة العامة للدفاع المدني ورجالها لتدريب منسوبي الجهات والمؤسسات الحكومية على سبل مواجهة الحرائق المحتملة وطرق التعامل معها. وأكد أن نشر ثقافة مواجهة الطوارئ وبينها الحرائق مهم وحيوي في التقليل من آثارها وأضرارها والسيطرة عليها حال حدوثها- لا قدر الله- والحد من الخسائر المادية والبشرية.