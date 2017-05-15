قامت الكويت بتوفير 4500 طاولة دراسية والف سبورة لمدارس النازحين في محافظتي السليمانية ودهوك باقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام للكويت في اربيل د.عمر احمد الكندري ان «الكويت استمرارا لجهودها في الوقوف بجانب النازحين الموجودين في اقليم كردستان قامت بزيارة ممثلية وزارة التربية في مدينة السليمانية وذلك للاطلاع على اوضاع الطلبة النازحين الموجودين في المحافظة وبحث سبل التعاون مع الممثلية».

واضاف ان «الكويت تولي اهتماما بالغا بالقطاع التعليمي ما دفعها الى انشاء العديد من المدارس لاستيعاب الطلبة النازحين في العديد من المحافظات بالعراق».

ولفت الى ان الكويت قامت بتوزيع عدد من الطاولات المدرسية والسبورات على مدارس الطلبة النازحين في السليمانية مؤكدا ان المساعدات التي تقدمها الكويت تأتي تلبية لتوجيهات سامية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الذي امر بالاسراع بتقديم العون والوقوف مع الاخوة النازحين في العراق من خلال حملة (الكويت بجانبكم).

وبدورها قالت المشرفة العامة لممثلية وزارة التربية العراقية في السليمانية ايمان حيدر ان «الكويت قامت اليوم من خلال القنصلية العامة في اربيل بتوفير 3000 طاولة مدرسية للطلبة النازحين اضافة الى 500 سبورة».

واعربت عن شكرها للكويت على هذه المبادرة «الرائعة» لافتة الى انها اول مبادرة تقوم بها دولة عربية لمساعدة الطلبة النازحين وتطوير العملية التربوية.

واشارت الى انه توجد في محافظة السليمانية 115 مدرسة للنازحين العراقيين يدرس فيها 45 الف طالب وطالبة وهم نازحون من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى مؤكدة حاجة الطلبة الى اماكن ملائمة للدراسة كون الابنية التي يدرسون فيها غير ملائمة.