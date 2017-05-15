اختتم ديوان المحاسبة اللقاء التدريبي «الرقابة على قطاع النفط والغاز» والذي استضافه الديوان خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري بمشاركة عدد من المختصين في الأجهزة العربية العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأصدر عدة توصيات مهمة بهذا الشأن.

وقالت مدقق مشارك بديوان المحاسبة فاطمة نبيل: إن اللقاء أوصى بزيادة الاهتمام برقابة الأداء في عمليات الرقابة على قطاع النفط والغاز، والاستمرار في عرض تجارب رقابة الأداء ضمن البرامج التدريبية المستقبلية والتركيز عليها في البرامج المستقبلية للاستفادة من هذا النوع من الرقابة.

وأشارت نبيل الى ضرورة الدراسة التمهيدية لإعداد معايير محاسبية خاصة لمعالجات قطاع النفط والغاز في ظل تواجد اتفاقيات الامتياز المبرمة لحل مثل تلك المشكلات التي تظهر أثناء عمليات التدقيق والتي ربما تتسبب في ضياع حقوق الدول صاحبة الامتياز، كما يجب أن يكون هناك بعض المعالجات المحاسبية التي تحكمها اتفاقيات الالتزام المبرمة والتي تتعارض مع بعض المعايير المحاسبية الدولية.

وأشارت الى ضرورة توفير تأهيل للمدققين المكلفين بالمراجعة على الأنشطة المختلفة للنفط والغاز طبقا لاختلاف المعالجات والقوانين والاتفاقيات واللوائح بين شركة واخرى داخل شركات القطاع الواحد، بالإضافة الى وجود مراجعة مستمرة من قبل الدولة لأوجه انفاقها ومدى تماشي ذلك مع الاتفاقيات المبرمة والقوانين والمعايير للحفاظ على حقوقها لدى الغير.

من جانب آخر، اكدت مدقق مشارك بالديوان أريج المجلي على ضرورة تعلم المدققين بطبيعة الصناعة البترولية من خلال دليل لخصائص نشاط البترول وانعكاساته المحاسبية وكذلك الزيارة الميدانية لحقول النفط والغاز ـ أجهزة الحفر - مصانع التكرير.. الخ، ما يزود المدقق بالقدر الكافي من المعلومات على طبيعة الصناعة وأثر ذلك على التدقيق على الشركات لضمان جودة العمل، والاستمرار بمنهجية التدريب من خلال ورش عمل وحالات عملية بين مجموعات المشاركين في البرامج التدريبية أسوة بما تم تطبيقه خلال هذا البرنامج، كما تم اقتراح زيادة الحالات العملية.

وأضافت المجلي ان اللقاء أوصى بضرورة التوسع في عرض حالات عملية واقعية من عمليات الرقابة على قطاع النفط والغاز، وذلك من واقع عمليات التدقيق التي تمت من قبل الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وتعميم التوصيات التي تم التوصل إليها في البرنامج التدريبي خاصة فيما يتعلق برقابة الأداء، وذلك على مستوى المنظمة والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الإقليمي.