ساهمت مؤسسات كويتية في إنشاء مشاريع إنسانية وتنموية وتعليمية وثقافية في مدينتي شيفيلد وبرمنغهام البريطانيتين تحت إشراف مؤسسة دار الرعاية الإسلامية التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس أمناء (أمانة الإيمان) في مدينة شيفيلد الشيخ د. خالد المذكور ان المشاريع الكويتية الإنسانية تمثلت في مساكن للايواء أطلق عليها دار (إيواء عدن) في مدينة شيفيلد ودار (إيواء الشايع) في مدينة برمنغهام.

وأضاف ان «هذه الأعمال الخيرية الإنسانية ليست غريبة على الكويتيين الذين جبلوا على فعل الخير ومساعدة من هم في حاجة إلى العون في مختلف اصقاع العالم».

وأوضح ان هذه الدور التي أنشئت بدعم سخي من مؤسسات كويتية هدفت لإيواء النساء اللاتي طردن من بيوتهن لخلافات أسرية أو طلاق لحين إيجاد مأوى مناسب لهن، مشيرا الى انه جار الاستعداد حاليا لإقامة دار إيواء أخرى في العاصمة لندن.

ولفت الى ان هذه المشاريع التنموية الإنسانية تأتي تقديرا ووفاء من الشعب الكويتي للدور البريطاني في دعم التعليم والتنمية والصحة لاسيما في المراحل الأولى لبناء الكويت.

وبين ان فكرة دار الإيواء جاءت لحماية النساء المطرودات من بيوتهن من التشرد والتحرش الجنسي وتوفير مأوى يليق بهن ويحفظ لهن كرامتهن.

ووصف فكرة مشاريع دار الإيواء بـ «الرائدة والمتميزة» داعيا القائمين عليها الى التركيز على إصلاح ذات البين وتعزيز قيمة بر الوالدين لدى النساء والتأكيد على عدم قطع العلاقات مع اسرهن والتواصل معهم حتى لو كانوا سلبيين.

من جهتها، قالت مديرة الدارين أمينة بليك ان الدارين تتكفلان بالمسكن والمأكل والمشرب للنزيلات اضافة إلى ادخالهن ورشة عمل توعوية للتعريف بحقوقهن وواجباتهن تجاه المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص.

وأضافت ان «الدارين تتوليان تدريب النزيلات على مهارات عامة ومتنوعة كالتدريب على الكمبيوتر ومنحهن شهادات معتمدة لمساعدتهن في الحصول على عمل مناسب لهن او إكمال دراستهن الجامعية».

وبينت ان الدارين توفران للنزيلات محاميا للدفاع عنهن علاوة على القيام بمحاولات دائمة للإصلاح مع أسرهن من خلال ما يسمى «لجنة إصلاح ذات البين».

وهناك حالات خاصة من بين نزيلات الدار تعاني مشاكل نفسية اذ يتم توفير أخصائيات نفسيات لمعالجتهن كما تتم الاستعانة باخصائيات اجتماعيات وتربويات للمشاركة في حل هذه المشاكل.

وأشارت الى ان مبنى دار الإيواء يحتوي على 14 غرفة تسع 40 شخصا كحد أقصى، مؤكدة أن هناك تعاونا وثيقا مع السلطات المحلية البريطانية في حال طلبها إيواء بعض النساء اللاتي يتعرضن لمضايقات اذ يتم ذلك بسرية تامة حماية لهن.

وذكرت بليك ان من اهم المشاكل التي تواجهها الداران مشكلة التمويل فالمتبرعون للمبنيين تكفلوا بشراء البيتين وصيانتهما وتجديدهما الا ان تكلفة التشغيل تبقى هما كبيرا.

من جانبه، قال مدير دار الرعاية الاسلامية في بريطانيا توفيق قاسمي ان «المتبرع لمبنى (دار إيواء الشايع) في مدينة برمنغهام من الكويت هو (جمعية الشايع الخيرية) اما المتبرع لمبنى (دار إيواء عدن) في مدينة شيفيلد فهو (مجموعة الساير) الكويتية».

وأضاف ان «هناك متبرعين آخرين تابعين لجهة خيرية واسمها مقتبس من (جنات عدن) وتشرف عليها من الكويت (جمعية الرحمة الكويتية)».