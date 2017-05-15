أسامة أبو السعود

كشف وكيل وزارة الأوقاف المساعد د.وليد الشعيب أن شركة زين قامت بوضع البنية التحتية، والتي تتضمن تمديد كيبلات لتركيب ٣٠٠٠ كاميرا لتأمين المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف. وقال الشعيب في لقاء مع «الأنباء»، ينشر لاحقا: إن تأمين المساجد أولوية قصوى بالنسبة لوزارة الأوقاف، لافتا الى اجتماع سيعقده خلال أيام مع قيادات وزارة الداخلية لتنسيق الجهود استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأشار الشعيب إلى أن تجربة المراكز الرمضانية لاقت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث بدأت بمسجد جابر العلي فقط، ووصلت هذا العام الى ٢٦ مركزا رمضانيا في المحافظات الست بزيادة ١٠ مراكز عن العام الماضي. وأعلن الشعيب عن تنسيق كامل مع وزارة الشؤون في عملية جمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم، مشددا على أنه لن يتم جمع أي تبرعات نقدية في المساجد، وستكون الآلية فقط للتبرعات بـ «الكي نت» والاستقطاعات الشهرية للجمعيات المصرح لها بذلك.