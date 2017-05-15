شهد الأسبوع الماضي نشاطا كويتيا مكثفا في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين والمحتاجين بالمنطقة في إطار جهود الكويت الإنسانية المتواصلة في هذا الشأن.

وتنوعت المساعدات التي قدمتها الكويت خلال الأسبوع المنتهي أمس الجمعة بين التعليمية والصحية والغذائية والمالية والعينية وتركزت في العراق وتركيا والسودان وأذربيجان.

وفي هذا السياق افتتحت الاثنين الماضي مدرسة (القرين) للنازحين العراقيين بمحافظة (دهوك) بإقليم كردستان العراق بتمويل من الكويت وتنفيذ جمعية الهلال الاحمر الكويتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وتضم المدرسة التي تم بناؤها وتجهيز مستلزماتها بتمويل كويتي 14 صفا دراسيا تتسع لأكثر من 500 طالب وطالبة.

وقال القنصل العام للكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهدف من بناء المدرسة هو استيعاب الطلبة النازحين في اقليم كردستان العراق خصوصا في (دهوك) وذلك تنفيذا للمبادرة الكريمة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بضرورة تقديم الدعم العاجل للنازحين العراقيين.

بدوره تقدم محافظ (دهوك) فرهاد امين اتروشي بالشكر لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ودولة الكويت شعبا وحكومة على دعمها للاقليم وتقديم المعونات الانسانية والعينية المختلفة للنازحين العراقيين مؤكدا ان الكويت قدمت الكثير للشعب العراقي طوال السنوات الثلاث الماضية.

كما افتتح القنصل الكندري الاربعاء الماضي مدرسة (الكويت) التي تضم 14 صفا دراسيا تسع أكثر من 500 طالب وطالبة في مخيم (نيكزلية) للنازحين العراقيين بمحافظة (دهوك) بتمويل من الكويت وتنفيذ الهلال الاحمر الكويتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) ايضا.

وقال معاون محافظ (دهوك) لشؤون النازحين واللاجئين اسماعيل محمد احمد ان الكويت ادت دورا مشهودا منذ بداية الازمة في محافظة (نينوى) قبل ثلاث سنوات موضحا ان «المساعدات الكويتية خصوصا بناء المدارس لها أثر كبير على ديمومة العملية التربوية للنازحين».

واضاف احمد ان المساعدات الكويتية لم تقتصر على جانب واحد بل شملت العديد من الجوانب الاغاثية من خلال توزيع المواد الغذائية الى جانب المساعدات الصحية والتربوية.

وعلى الصعيد الصحي أعلن القنصل الكندري افتتاح ثلاثة مراكز صحية في ثلاثة مخيمات للنازحين العراقيين في (دهوك) بتمويل من الكويت مشيرا الى ان هذه العملية نفذتها جمعية الهلال الاحمر الكويتي تحت اشراف القنصلية العامة للكويت في اربيل في إطار حملة (الكويت بجانبكم).

وتقدم مدير عام الصحة بمحافظة (دهوك) د.نزار احمد بالشكر الجزيل للكويت حكومة وشعبا على تقديمها مساعدات طبية للنازحين العراقيين الذين وصفهم بأنهم «بحاجة ماسة الى هذا الدعم للقطاع الصحي خصوصا الادوية والمستلزمات الطبية».

كما أعلن القنصل الكندري تمويل الكويت إنشاء جناح خاص في مستشفى الطوارئ بمدينة اربيل بغية استقبال اكبر عدد من المصابين جراء العمليات العسكرية الجارية في الموصل ولتخفيف الضغط الناتج عن العمليات العسكرية الجارية في الموصل على مستشفيات اربيل.

واضاف الكندري ان الكويت قامت بإنشاء الجناح وتوفير جميع مستلزماته ليتم خلاله تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمصابين من مدينة الموصل واطرافها مشيرا إلى ان العمل في المشروع في مراحله النهائية وسيتم افتتاح الجناح في غضون الايام القادمة.

وذكر ان انشاء الجناح جاء تلبية لطلب وزارة الصحة بحكومة اقليم كردستان العراق لقلة الصالات المخصصة للطوارئ في مستشفيات المدينة بسبب الضغط المتزايد عليها في الاقليم لاستقبالها المصابين جراء العمليات العسكرية الجارية في الموصل وأطرافها.

وعلى جانب آخر وزعت الكويت من خلال جمعية الهلال الاحمر الكويتي الاربعاء الماضي 2500 سلة غذائية يستفيد منها نحو 15 ألف شخص من أهالي احياء محررة من الجانب الايمن من مدينة الموصل شمال العراق.

وقال مسؤول توزيع المساعدات الانسانية في مؤسسة البارزاني الخيرية محمد بهاء الدين إنه «بغية ايصال المواد الغذائية الضرورية الى الاحياء المحررة حديثا من الجانب الايمن من مدينة الموصل بادرت الكويت بارسال المواد الغذائية الضرورية على الاهالي في تلك الاحياء».

كما وزعت الكويت ألفي سلة غذائية على النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات بمنطقة (آلتون) بمدينة اربيل مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة.

واعرب عضو منظمة (مبادرون للاغاثة والتنمية) حسين الجبوري عن الشكر والعرفان للكويت حكومة وشعبا على ما تبذله من جهود حثيثة من اجل تقديم المساعدات للنازحين في جميع المجالات الاغاثية والصحية والتعليمية داعيا الى استمرار هذا الدعم من اجل التخفيف من معاناة النازحين في المدن وفي مخيمات النزوح.

وفي هذا السياق اشاد عدد من الاعلاميين العراقيين خلال لقائهم مع القنصل الكندري يوم الخميس الماضي بالدور الانساني للكويت وبما تقدمه من دعم للنازحين في جميع انحاء العراق من خلال المساعدات الانسانية المختلفة.

وقال الكندري لـ(كونا) انه جرى خلال اللقاء استعراض الدور والجهد الانساني للكويت ازاء النازحين العراقيين في جميع انحاء العراق ضمن حملة (الكويت بجانبكم).