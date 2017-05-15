بحث نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) سعد العلي مع رئيس تحرير وكالة الانباء البرازيلية العربية الكسندر روشا أوجه التعاون الاعلامي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

وقال العلي عقب استقباله روشا: إن اللقاء استعرض عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما اتفاقية التبادل الإخباري الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2004 فضلا عن آلية تكثيف النشاط الإعلامي المشترك.

وأضاف أن اللقاء تطرق الى بحث سبل تعزيز أطر التعاون الاعلامي بما يخدم الانشطة الكويتية في البرازيل، وكذلك الانشطة البرازيلية الموجودة في الكويت ومنطقة الخليج العربي، مشيرا الى اهمية الدور الاعلامي في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية المشتركة.

ونوه العلي بالدور الكبير الذي تقوم به الوكالتان في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، مؤكدا الرغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في المجال الاعلامي والثقافي عبر تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية مهنيا وتقنيا.

حضر اللقاء مدير ادارة العلاقات العامة والتسويق في «كونا» عصام الرويح ورئيس مركز المعلومات بالإنابة خالدة النوفل.