قال رئيس مجلس إدارة مركز الأنوار د. ياسر عجيل النشمي إن مركز الأنوار وبالتعاون مع الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه بالأمانة العامة للأوقاف اختتم مسابقة أنوار الكويت الثانية لحفظ وفهم علوم الشريعة في مسرح الأمانة العامة للأوقاف في الدسمة.

وأضاف ان مسابقة أنوار الكويت الثانية لحفظ وفهم علوم الشريعة شهدت تنافس 200 متسابقا من مختلف الجنسين والذين ينتمون الى أكثر من 21 جنسية مختلفة.

وأوضح ان مسابقة أنوار الكويت لحفظ وفهم علوم الشريعة تقام للعام الثاني على التوالي بمنافسة شملت مسابقة هذا العام كانت في علمي النحو والبلاغة مقسمة إلى فرعين، فرع للخليجيين وفرع عام.

وقال: «شارك في المسابقة رجال ونساء ابتداء من عمر 14 سنة فما فوق، وقد كانت كافة المعلومات عن المسابقة وكيفية التسجيل وموعد الاختبارات متاحة للجميع عبر موقع مركز الأنوار على شبكة الانترنت».

وقال النشمي إن فكرة المسابقة تقوم على تنظيم مسابقة سنوية متخصصة في حفظ وفهم متون علوم الشريعة من نحو وبلاغة وصرف وتفسير وحديث وفقه وأصول فقه وقواعد فقهية ترغب في حفظها وتعين الحفاظ على تثبيت الحفظ والمراجعة.