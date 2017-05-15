بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى عائشة مشاري الفارس بمناسبة منحها وسام الاستحقاق الوطني "برتبة فارس" من قبل الجمهورية الفرنسية ،وذلك تقديرا لإسهاماتها في تعزيز الروابط بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية في المجالات الثقافية والاجتماعية.

مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز، ومتمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تهنئة إلى عائشة مشاري الفارس بمناسبة منحها وسام الاستحقاق الوطني "برتبة فارس" من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة، متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.