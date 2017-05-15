تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، «3 أيام من التخفيضات الكبرى» خلال الفترة ما بين 18 حتى 20 مايو الجاري، حيث تقدم المحلات التجارية المشاركة في شتى أنحاء إمارة دبي تخفيضات وخصومات تتراوح ما بين 30% و 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية.

وتعد «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي، ليعزز من مكانة دبي العالمية كوجهة تسوق مفضلة «للزوار، ويرقى إلى تطلعات المستهلكين لما يقدمه من بضائع متنوعة بأسعار منافسة، ويعزز من تجربة التسوق، إلى جانب إنعاش قطاع التجزئة في دبي.

وفي هذا السياق، يقول سعيد الفلاسي، مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الإستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن خطتنا الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض ترويجية أو فعاليات ومعارض في مواسم وفترات محددة تستهدف شريحة واسعة من المتسوقين وكذلك زوار دبي، وهو ما يساهم في تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق، وكذلك ترسيخ مكانتها باعتبارها ثاني مدينة بعد لندن في استقطاب العلامات التجارية العالمية.

ولقد حرصنا على أن نتعاون مع أبرز مجموعات التجزئة للمشاركة في هذه العروض الترويجية والتخفيضات لمنح المتسوقين فرصة لاختبار تجربة تسوق مميزة».

وأضاف: «تعد مبادرة 3 أيام من التخفيضات الكبرى بمنزلة مكافأة خاصة للمتسوقين في دبي، ولاسيما أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل، وعيد الفطر السعيد، وكذلك بدء العطلة الصيفية، حيث يمكن للعائلات الاستفادة منها في شراء مستلزماتها بأسعار مذهلة، فيما يمكن اختبار تجارب التسوق المشوقة في العديد من مراكز التسوق في دبي، وكذلك في المحلات التجارية المنتشرة في أماكن متفرقة من إمارة دبي».

وأشار الفلاسي إلى أن اختيار هذا التوقيت لتنظيم 3 أيام من التخفيضات الكبرى جاء ليتيح المجال أمام التجار وكذلك المستهلكين لتحقيق استفادة مشتركة في الفترة التي تقع ما بين فصلي الربيع والصيف بما يمكن التجار من تقديم تخفيضات على مجموعة واسعة من البضائع والمنتجات لعلامات تجارية مختلفة، وكذلك تمكن المتسوقين من شراء ما يلزمهم بأسعار مميزة.

كما أنه بامكان الزوار التمتع بالحصول على منتجات فاخرة تحمل أسماء علامات تجارية مرموقة بأسعار منافسة للغاية.