أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مقيم آسيوي بحوزته 6.100 كيلوغرام من مادة الهيرويين المخدرة وكميات من مادة الآيس المخدرة (الشبو) مهربة في طرد بريدي .

وذكرت الإدارة في بيان لها أنه وردت إليها معلومات عن قيام المتهم بجلب الهيرويين إلى البلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الجوي، وعليه تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وعند قدومه لتسلم الطرد تم ضبطه، لافتة إلى انه وبتفتيش الطرد تم العثور على 6.100 كيلوغرام من مادة الهيرويين المخدرة وكميات من مادة الآيس المخدرة (الشبو) مخبأة بطريقة سرية داخل أجهزة كهربائية، وبالتحقيق مع المتهم أقر بأنه يقوم بجلب المواد المخدرة إلى البلاد تمهيداً لتوزيعها على مروجي المواد المخدرة.

مبينة أنه تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.