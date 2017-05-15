أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين ،أن الحكومة التركية منعت برلمانيين ألمانا من زيارة جنود بلادهم العاملين في قاعدة (انجيرليك) التركية ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في وزارة خارجية برلين القول، إن الوزارة اطلعت لجنة العلاقات الدفاعية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) على القرار التركي.

ووفق الخارجية الألمانية فإن القرار التركي قد يدفع الحكومة الألمانية الى سحب جنودها من القاعدة العسكرية التركية.

وكانت اللجنة خططت قبل اسبوع للزيارة التي كان من المقرر ان تتم غدا الثلاثاء.

وعزت الحكومة التركية قرارها وفقا لوزارة الخارجية الألمانية الى منح الحكومة الألمانية حق اللجوء السياسي لضباط وجنود اتراك يعملون بالاراضي الألمانية ضمن قوات حلف شمال الاطلسي (ناتو).

يذكر ان عدد الجنود الألمان العاملين في قاعدة (انجيرليك) ضمن التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم (داعش) يبلغ 260 جنديا يسيرون الطائرات الاستطلاعية (تورنادو).

وكانت حكومة انقرة اتخذت في العام الماضي قرارا مشابها بمنع برلمانيين ألمان من زيارة جنودهم الامر الذي ساهم في احداث توتر غير مسبوق في العلاقات الألمانية التركية.