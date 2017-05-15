أسامة أبو السعود

اصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب، قراراً وزارياً يوم الخميس الماضي، بتدوير وكيلين مساعدين في وزارة العدل .

وجاء القرار بتدوير محمد راشد الحماد – وكيل وزارة مساعد لقطاع التحكيم القضائي سابقا ليصبح وكيل وزارة مساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، فيما تم تدوير فيصل عبدالله عبدالرحمن الخميس – وكيل وزارة مساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق سابقا إلى منصب وكيل وزارة مساعد لقطاع التحكيم القضائي.

ويأتي هذا القرار بعد 6 أشهر من أول تدوير شامل أجراه الوزير العزب في وزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي 2016.