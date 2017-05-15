• التنسيق مستمر مع مصر لأنها تمثل حجر الزاوية لعالمنا العربي





قال نائب وزير الخارجية ، خالد الجارالله، إن الكويت تتطلع لأن تتصدى القمم الثلاث المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحديات الإرهاب ومواجهته.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله للصحافيين على هامش الندوة التي نظمها معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي اليوم الاثنين تحت عنوان (تطور حقوق المرأة في دولة الكويت).

وأوضح ان الزيارة المقرر ان يقوم بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السعودية تعد "تاريخية"، مضيفا ان القمة الخليجية الامريكية المقرر عقدها على هامش هذه الزيارة "تعكس تفاعل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الحلفاء في مواجهة الاوضاع غير الطبيعية في المنطقة".

وفيما يتعلق بالقمة التشاورية لقادة (التعاون) قال الجارالله انها "تعبر عن حيوية دول المجلس" لاسيما ان "هناك مستجدات وتطورات تستدعي التنسيق والتعاون بين دول المجلس".

وأفاد بأن "اهم ما يمكن ان تتصدى له هذه القمة هو الاوضاع الامنية المتردية في المنطقة خصوصا المأساوية منها في اليمن وسوريا والعراق ما يستدعي البحث والتنسيق والتشاور".

وحول الزيارة التي قام بها رئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى البلاد اخيرا قال انها تشكل فرصة كبيرة للتنسيق والتشاور فيما بين البلدين الشقيقين مبينا ان" الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي الى اشقائه في بلده الثاني فعلاقاتنا مع مصر تاريخية ومتجذرة ومتطورة".

وأضاف ان "الزيارة اضافت الكثير لهذه العلاقات" مؤكدا ان "التنسيق مستمر مع مصر لانها تمثل حجر الزاوية لعالمنا العربي". (النهاية) ن م ع / م ص ع