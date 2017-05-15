بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن اجتماع مجلس الشؤون الاجتماعية المقبل لدول مجلس التعاون سيناقش القانون المشترك للعمل التطوعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى الثاني للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون الذي عقد اليوم في فندق الجميرا.

ومن جانبه اكد المستشار في الديوان الأميري، رئيس الهيئة الخيرية العالمية، د. عبد الله المعتوق، "أن الكويت وسائر دول مجلس التعاون ستواصل أيادي الخير فيها بفتح آفاق جديدة للمجتمعات الفقيرة والشعوب المنكوبة من أجل الحياة والتفكير في مستقبل إنساني أفضل".

وبدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إن "الأمانة العامة لدول الخليجي عقدت المنتدى تنفيذاً لتوجيهات قادة دول الخليج ايماناً منهم بأهمية العمل التطوعي في مسيرة التنمية والنماء التي تعيشها دول الخليج، واهتماماً بالشباب الخليجي ودوره الفاعل في خدمة اوطانهم".