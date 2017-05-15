أعلن ماسيس زوبويان، مطران الأرمن الأرثوذكس لدى الكويت والدول المجاورة، عن وصول قداسة بطريرك الأرمن لبيت كيليكيا آرام الأول للكويت اليوم الساعة الثامنة ونصف مساء ولمدة أسبوع وسيتخللها تدشين موقع الكنيسة البديلة.

ونظرا للإخلاء من مكان الكنيسة الحالي فقد تم الانتقال إلى مبنى آخر بديل للكنيسة القديمة، والذي سيقوم بتدشينه قداسة بطريرك الأرمن الارثوذكس، مشيدا بجهود أبناء الجالية الأرمنية المقيمة في الكويت في تجهيز بعض متطلبات الكنيسة البديلة لحين استكمالها.

وسيعقد غبطة البطريرك مؤتمرا صحافيا في فندق شيراتون وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 20 الحالي.

وقال: إن روح المحبة والتسامح والتعايش المشترك في المجتمع الكويتي، هي الصفة السائدة في شعب الكويت المحب، ومن يعش على أرض الكويت يسعد بصفات وسمات أهل الكويت.