أسامة ابو السعود

تقدم رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها طلال الهاجري بأسمى آيات الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الادارة لثقتهم الغالية التي أولونا إياها وسطروا نموذجا فريدا يحتذى في الديموقراطية.



وأضاف الهاجري خلال المؤتمر الصحافي وحفل العشاء الذي أقامه مجلس إدارة النقابة على شرف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة مساء امس الاول: نرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يعيننا على حمل الأمانة وأن يوفقنا ويسدد خطانا لملامسة آمالهم وطموحاتهم والشكر موصول لجميع المرشحين على روح الأخوة والمنافسة الشريفة ووافر الامتنان للجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة زبير العميري لحرصها على الشفافية والنزاهة ولوزارة الداخلية لتأمين الانتخابات وخالص العرفان لأعضاء مجلس إدارة النقابة المنتهية مدته لما قدموه من انجازات ملموسة وواضحة.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة النقابة الكابتن فؤاد عباس إن من أولوياتنا تحقيق الضمان الوظيفي للعاملين والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية وضمان عدم توقيعهم لعقود عمل جديدة دون إعداد لائحة العمل الداخلية الجديدة وجداول الرواتب الجديدة والهيكل التنظيمي ودرجاته الوظيفية المعتمدة، لافتا الى ضرورة إعادة فتح باب الرغبات للعاملين بالخطوط الجوية والشركات التابعة لها خلال 3 شهور من إقرار القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 والقوانين اللاحقة في شأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة ونشره في الجريدة الرسمية، بالاضافة الى ضخ دماء وطنية جديدة وطاقات كويتية شبابية لتولي سدة مسؤولية المناصب القيادية من العاملين الراغبين في الاستمرار بالشركة الجديدة.

من جانبه شدد أمين سر النقابة فهد العجمي على أن المساواة والعدالة الوظيفية حق أصيل لجميع العاملين وليس منحة أو هبة من أحد، ومشيرا إلى وقوف النقابة على مسافة واحدة من جميع أعضاء النقابة ومنتسبيها والتعامل معهم وفق مسطرة واحدة، منوها إلى أن انتخابات مجلس الادارة الجديد اسفرت عن تشكيل مجلس إدارة النقابة لدورة 2017- 2020 كالآتي:

طلال عبدالله الهاجري - رئيس مجلس الإدارة، الكابتن فؤاد عاشور عباس - نائب رئيس مجلس الإدارة، فهد منصور العجمي - امين السر، صالح جابر المري- الامين المالي، عبدالله جمال جوهر - امين السر المساعد، م. محمد عبدالله شلش - نائب الأمين المالي، الكابتن علي حسين التوم، الكابتن هيثم محمد عبدالرحيم، الكابتن مناف حبيب حسين، الطيار محمد عناد شريف، عبدالله محمد العنزي، مناور عبدالله المناور، صالح سعد مهاوش - اعضاء في مجلس الادارة.