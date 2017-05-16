نخلة: الفارس صاحبة أكبر وأعمق شعور ودي تجاه بلدنا وقد عملت على ترسيخ محبة فرنسا لدى أبناء الكويت

الفارس: الوسام تكریم لوطني العزیز الكویت وفخر ودافع للاستمرار في العمل التطوعي

أسامة دياب

بارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للفارسة عائشة الفارس حصولها على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي برتبة فارس، مشيرا إلى أنها تمثل النساء الكويتيات لاسيما في ظل وجود الكثير من الكفاءات بينهن، موجها شكره إلى السفير الفرنسي كريستيان نخلة على هذا التكريم وعلى ما يقوم به من جهود وأنشطة منذ وصوله إلى الكويت، مما يدل على عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وفرنسا.



وأضاف الغانم في تصريحات للصحافيين مساء أمس الأول على هامش مشاركته في حفل تكريم الفارس، أن هذا التكريم شهادة تسجل للأخت عائشة الفارس، متمنيا لها ولكافة أخواتها في شتى المجالات والقطاعات التوفيق وان ينلن على ما يعادل هذا التكريم إن شاء الله في مجالات مختلفة، وهذا يؤكد أيضا بشكل مباشر أهمية دور المرأة الكويتية ليس فقط في الساحة السياسية وإنما في كل المجالات بما فيها العلاقات الخارجية مع دول صديقة وذات أهمية كبيرة مثل فرنسا.



من جهته، قال السفير الفرنسي لدى البلاد كريستيان نخلة إن اختيار صاحبة أكبر وأجمل وأعمق شعور ودي تجاه فرنسا في الكويت، والتي عملت على ترسيخ محبة فرنسا لدى أبناء بلدها، السيدة عائشة الفارس، يبدو بديهيا، لهذا السبب يسعدني منحها وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس.



وأضاف في كلمته خلال الحفل أن هذا الوسام أنشئ في سنة 1963 من قبل الجنرال ديغول، وهو عبارة عن مكافأة على المزايا العسكرية أو المدنية المقدمة للأمة الفرنسية.



وإذا كانت مزايا عائشة الفارس غير عسكرية، فإن تمكنها من الشبكات الاجتماعية (7 حسابات على انستغرام وسناب شات وتويتر وفيسبوك) ليست أقل منها كسلاح إغراء شامل، وفي كثير من الأحيان لصالح تعزيز صورة فرنسا، مثنيا على نطقها باللغة الفرنسية ومحبتها لفرنسا.



وأشار إلى أن الفارس تتكلم اللغة الفرنسية منذ طفولتها وتعلمت الفرنسية في المدارس العامة، وبعد ذلك في كلية الآداب جامعة الكويت، حيث حصلت على شهادة في علم الاتصالات، وأيضا في المعهد الفرنسي في الكويت - الذي كان يعرف آنذاك باسم معهد فولتير، وتابعت دروس ساندرا وجوزيف فياناكا.



وأضاف أنها مبدعة وشغوفة بموضة الأزياء الفرنسية، تستوحي منها لإعادة النظر في الأزياء الشرقية، كما انها سيدة عملت دوما كصلة وصل تنقل رسائل صادرة من فرنسا وهي مقتنعة بها، مضيفا انه من بين المزايا الخاصة التي تتمتع بها الفارس هي انها محترفة في مجال الإذاعة والتلفزيون والصحافة، خصوصا في شبكات التواصل الاجتماعي، فقد عملت في الديوان الأميري من سنة 1998 إلى سنة 2004 قبل أن تنضم إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية حيت قامت بتنشيط وتجديد صورته كمركز للبحوث، من خلال حضوره المميز على شبكات التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى تألق الفارس على هذه الشبكات مع أكثر من 21000 متابع على انستاغرام وسناب شات وتويتر، وبشكل عفوي، دون أن يطلب أي شخص منها، عملت على الترويج لفرنسا وتعزيز صورة ثقافتها وأغانيها ونجومها، والترويج لنمط الحياة الفرنسية والإفطار الفرنسي عن طريق نشر فنجان القهوة كل صباح مع الكرواسون، قبل أن ينتشر ذلك في الكويت، كذلك الترويج للعلامات التجارية الفرنسية، من شانيل إلى فويتون وفوشون وبول، لذا فان دورها في نشر صورتنا والترويج للسياحة في فرنسا هو مهم للغاية.



وأوضح ان الفارس عملت على نقل الأخبار عن أعمالنا، مثل اخبار الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي استضافتها فرنسا، اضافة الى نشر الفعاليات الثقافية التي ننظمها، والاهم ما يتعلق بتغيير الصورة السلبية وإظهار مكانة المرأة في المجتمع الكويتي، مؤكدا على ان صوتها له حساب ورنين وصدى في الكويت وفرنسا.



وتحدث نخلة عن شغف عائشة الفارس بالموضة، إذ أنشأت العلامة التجارية الخاصة بها «عائشة A» منذ 6 سنوات في مجال الملابس مع مجموعتها المؤلفة من القفطان والمكياج وتصفيف الشعر (الغرة على الجبين)، كما لديها شغف كبير بكوكو شانيل، وهذا ما دفعها لخلق مجموعتها الشرقية بنفس الروح الباريسية التي تساهم في أناقة وتحرير المرأة مع لمسة باريسية غير مألوفة.



وتابع ان الفارس لديها شخصيتها الفريدة من نوعها، الحكيمة والخيالية والسخية، كما نرى من خلال الحشد الذي تجمع هذا المساء، «إلى أن تكوني سفيرة لباريس في الكويت، في الوقت الذي تقولين إنك كويتية بحتة، دون تناقض، إنك امرأة ذات ذوق رفيع وذات أصالة تعمل على انفتاح بلدها على العالم وتوطيد صداقته مع فرنسا».



وختم نخلة كلمته بالقول: لقد ساهمت عائشة الفارس في تعزيز صورة فرنسا وثقافتها وخبراتها وإبداعاتها في جميع الأشكال، وكنت أيضا سندا لسفارتنا حيث لديها الكثير من الاصدقاء، ولجميع المشاريع التي نوقشت بين فرنسا ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ولكل هذه الأسباب ونظرا لكل هذه المزايا، يسرني أن أقلدها هذا المساء، وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس.



بدورها، تقدمت عائشة الفارس بالتهاني والتبریكات إلى الرئیس إیمانویل ماكرون رئیس الجمهوریة الفرنسیة الصدیقة بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة ونیله ثقة الشعب الفرنسي بانتخابه رئیسا للجمهوریة الفرنسیة الصدیقة، مضيفة ان تقليدي وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس، الذي حصلت علیه بقرار من الحكومة الفرنسیة بناء على مرسوم من رئیس الجمهوریة، وباقتراح من وزیر الخارجیة الفرنسي، والصادر في 19 دیسمبر 2016، جاء تتویجا للخدمات البارزة التي قمت بتقدیمها للفرانكوفونیة وإبراز دور الجمهوریة الفرنسیة الصدیقة ولغتها وثقافتها في المجتمع الكویتي.



واضافت ان هذا التكريم هو تكریم لوطني العزیز الكویت، وفخر ودافع للاستمرار في العمل التطوعي وتشجیع الأجیال القادمة على تعلم اللغة الفرنسیة وثقافة هذا البلد الجمیل، في إطار دعم المبادرات والجهود لمجالات اللغة والحضارة والثقافة بین البلدین الصدیقین.



وقدمت الفارس هذا التكريم لوالدها ووالدتها وعائلتها الصغیرة، موضحة ان اهتمامها بتعلم اللغة الفرنسیة بدأ منذ المرحلة الثانویة والجامعیة، ومن ثم استكملت دراستها بالمعهد الفرنسي في دولة الكویت، مبينة ان حبها للتعلم كان دافعا أساسیا لمواصلة دراسة اللغة الفرنسیة على مدى سنوات، وإیمانها بالعمل التطوعي جعلها تكرس جهدها في دعم أنشطة السفارة الفرنسیة في المجتمع الكويتي بلا كلل او ملل، مشيرة الى ان اللغة الفرنسية اسرت قلبها بعد لغتها الأم العربیة.



وتقدمت بالشكر لزملائها في معهد الكويت للابحاث العلمية، والزملاء في المعهد الفرنسي ومجموعة الفرانكوفونیة في الكویت ولكل من ساهم في نشر اللغة والثقافة الفرنسیة في المجتمع الكویتي، متمنیة من المولى عز وجل أن یوفقنا ویسدد خطانا لما فیه رفعة وتقدم وازدهار وطننا العزیز الكویت، في ظل القیادة الحكیمة لصاحب السمو أمیر البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمین، حفظهما الله ورعاهما.

صاحب السمو هنأ الفارس

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى عائشة مشاري الفارس بمناسبة منحها وسام الاستحقاق الوطني «برتبة فارس» من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك تقديرا لإسهاماتها في تعزيز الروابط بين الكويت والجمهورية الفرنسية في المجالات الثقافية والاجتماعية، مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز ومتمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى عائشة الفارس بهذه المناسبة، متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.