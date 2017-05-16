ثامر السليم

وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع اتفاقية تعاون بين المركز وشركة سيمنس للإلكترونيات والخدمات الكهربائية لتدريب وتأهيل الشباب، بحضور مدير المركز د.عمر البناي والرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة سيمنس هيربرت كلاونسر.

وفي هذا الصدد قال مدير المركز د.عمر البناي خلال توقيع الاتفاقية إن ابرام مثل هذه الاتفاقيات المهمة نطور من قدرات أبنائنا الفنية والتكنولوجيا ونرتقي بالخدمات العامة للدولة ونفتح المجال لأبنائنا في التدريب وإنشاء المشاريع لترى النور مستقبلا.

ولفت الى انه لابد من أن نضع أيدينا بأيدي أهل الخبرة الذين سبقونا بالعلم وعلى رأسهم شركة سيمنس، لتأهيل أبنائنا وتدريبهم حتى يكونوا أعضاء فعالين في خدمة بلدهم، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تأتي لتدريب أبنائنا من الفنيين والمهندسين في المجال العلمي والتكنولوجي وذلك بالاستعانة بالإخوة في شركة سيمنس.

وبين ان جميع البرامج ستنفذ مع مؤسسات الدولة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، موضحا أنه سيتم بعد التوقيع مناقشة تلك البرامج التكنولوجية التي ستقدم من قبل شركة سيمنس وأين ستعقد مثل تلك التدريبات.

وتقدم البناي بالشكر الجزيل للقائمين في شركة سيمنس على هذا التعاون المثمر، كما تمنى ان تبذل جميع الجهود لإنجاح هذه الاتفاقية والوصول الى اهدافها المرجوة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الكويت هربرت كلاوسنر انه في الوقت الذي تسعى فيه الكويت لتحقيق رؤيتها لعام 2035 وتعمل على تعزيز الصناعة والتصنيع الرقمي، فمن المهم توفير المهارات والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق الإمكانات الكاملة للمواهب المحلية، لافتا الي اننا في سيمنس ندرك أن الأفراد هم الثروة الأهم في البلاد، ونحن فخورون للعمل مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لدعم نظام تعليمي يعزز الابتكار والبحث والتكنولوجيا في سياق المضي لتحقيق اقتصاد صناعي قائم على المعرفة».



يذكر ان هذه الشراكة تعد الأحدث ضمن سلسلة أنشطة التعاون بين شركة سيمنس والمؤسسات التعليمية في الكويت، وتهدف إلى تزويد المهنيين الشباب الكويتيين بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء اقتصاد معرفي لمستقبل البلاد، وتتضمن دورات SITRAIN من برنامج سيمنس للتدريب، مجموعة منتجات وأنظمة سيمنس الكاملة في مجال الصناعة، وهي متوافرة في أكثر مـن 60 بلدا حول العالم.