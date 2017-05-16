كريم طارق

واصلت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملاتها المستمرة والمكثفة على العمالة السائبة والمتجولة في مختلف مناطق الكويت التي تشهد تكدسا لتلك العمالة.

«الأنباء» رافقت اللجنة في حملتها الجديدة على أسواق الكويت لرصد العمالة المخالفة بغير مراكز عملها من «الحمالين» الذين يتجولون في الأسواق لعرض خدماتهم على الزبائن لحمل أغراضهم، ليتبين بالكشف على بطاقاتهم المدنية أنهم يحملون إقامات عمل في جهات حكومية أو يعملون في مواقع عمل أخرى غير المتواجدين بها.

بدأت الحملة في الساعة الخامسة مساء بحضور أعضاء اللجنة الذين بدأوا البحث عن العمالة في مختلف اسواق الكويت وبالتحديد في المرقاب وسوق القماش والمباركية وغيرها، لتسفر الحملة عن ضبط ١٩ عاملا بغير مراكز عملهم المحددة لهم.

وعلى هامش الحملة، أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري أن الحملة التي شنتها اللجنة تأتي في إطار فرض الرقابة على مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة لهما، ومنها الاختصاص بمتابعة العمالة بغير مركز عمل محدد، لافتا إلى أن الجولة جاءت ضمن حملات التفتيش المجدولة والتي تم خلالها ضبط ١٩ عاملا بغير مركز عمل محدد.

وأضاف أن من ضمنهم تم ضبط ٦ عمال يحملون إقامة وفق مادة ١٨ من قانون الإقامة (عمل قطاع أهلي)، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة والمتمثلة في إيقاف ملفات أصحاب العمل لإلزامهم بإلغاء أذونات عمل العمالة المخالفة واتخاذ اجراءات التفتيش المتبعة.

وتابع بأنه تم ضبط أيضا 13 عاملا يحملون إقامة وفق مادة ٢٠ من قانون الإقامة (عمالة منزلية) وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات المتبعة لديهم، حيث تبين وجود بلاغ تغيب بحق ٧ عمال منهم. وأهاب رئيس فريق التفتيش بأصحاب العمل والعمالة لمراعاة الالتزام بضوابط التشغيل المعمول بها بالبلاد تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

من جانبه، أكد المنسق العام للجنة المشتركة فيصل الحافظ أن اللجنة مستمرة في حملاتها المكثفة على كافة العمالة السائبة في مختلف مناطق الكويت، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى تطبيق القانون وضبط الأسواق، والتأكيد على أصحاب العمل والعمالة بأهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.