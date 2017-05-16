بدء تسلم المشاركات بالمسابقة 21 الجاري

بشرى شعبان

للسنة العاشرة على التوالي أعلن رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار راعي جائزة البغلي للابن البار ابراهيم البغلي عن انطلاق فعاليات الجائزة للسنة الحالية.

وقال البغلي خلال المؤتمر الصحافي لاطلاق الانشطة انه اعتبارا من 21 الجاري بإمكان الراغبين في المشاركة تسلم استمارة المشاركة من مقر المبرة من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر أو عبر شبكات التواصل الاجتماعية العائدة للجائزة.

واشار الى أنه هذا العام تتضمن الجائزة بالاضافة الى المسابقات المعتادة الابن البار والقصة القصيرة والصورة الفوتوغرافية واللوحة الفنية القصائد الشعرية عن البر بالوالدين، مشيرا الى انتهاء المبرة من الاجراءات الرسمية في مخاطبة الامم المتحدة لاعتماد يوم الـ15 من ديسمبر كل عام اليوم العالمي للابن البار.

وأشار الى بدء التنفيذ في التوسع الخليجي للمشاركات في كل فئات المسابقة.

بدوره، أثنى رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن على الدور الانساني الذي لعبته الجائزة منذ انطلاقتها عام 2007 حتى العام في زرع فضيلة البر بالوالدين، متوجها بالشكر للجهات التي عاصرت الجائزة منذ انطلاقتها ومنها جمعية الصحافيين والمجلس الوطني للثقافة والفنون ورابطة الادباء وجمعية الفنون التشكيلية ووزارة الشؤون ووزارة التربية وجمعية المرشدات وجمعية الكشافة وكل الوسائل الاعلامية، مؤكدا أنه بجهود الجميع حققت الجائزة انتشارها على مستوى دول مجلس التعاون والمستوى الاقليمي والعالمي.

وجدد حسن التأكيد على الاستمرار في نهج العمل التطوعي الانساني لبلوغ الهدف العالمي في تحديد اليوم العالمي للابن البار، مشيرا الى ان الحفل الختامي سيكون برعاية وزيرة الشؤون منتصف ديسمبر المقبل.

هذا، وأعلن رئيس جمعية الفنون التشكيلية عبد الرسول السلمان عن اعتزاز الجمعية في المشاركة مع مبرة البغلي للابن البار للسنة الرابعة على التوالى، مبينا ان اعضاء الجمعية جميعا يريدون المشاركة ونحن نطلب المشاركة لمن لم يشارك في السابق.

هذا، واعلن رئيس لجنة التقييم منصور السلامين ان لجان التقييم ومنذ العام الاول تعمل وفق آلية استقبال الاستمارات وزيارة المسن في المنزل وبعدها يتم الاختيار، مؤكدا ان المشاركين في تزايد مستمر.