أشادت رئيسة لجنة شؤون المرأة الشيخة لطيفة الفهد بتجاوب وتفاعل مختلف الجهات الحكومية مع احتفالية يوم المرأة التي تنطلق اليوم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأشارت الشيخة لطيفة في تصريح صحافي أمس إلى أن الاحتفالية التي تحضرها وزير الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ممثلة عن الأمير، وتنطلق في العاشرة صباحا بفندق الشيراتون تحت شعار «المرأة عطاء وبناء» مواكبة لذكرى حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية.

وقال: ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز دور المرأة إضافة إلى حرصها على تقديم الرعاية الصحية والتعليمية لها والعمل على توفير الحياة الكريمة اللائقة بها.

وأضافت أن المرأة الكويتية كانت دائما محلا للثقة التي منحت لها وعلى مستوى المسؤولية التي أنيطت بها، إذ استطاعت أن تكون عنصرا فعالا في المجتمع وشريكا أساسيا في صنع القرار، مشيرة إلى أن احتفال الكويت بيوم المرأة يعكس الرؤية الصائبة للقيادة السياسية التي حرصت منذ سنوات طويلة على الاهتمام بالمرأة باعتبارها عنصرا أصيلا وشريكا فاعلا في المجتمع.

وأكدت أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المجتمعي والحرص على تمكينها في مراكز صنع القرار، مثمنة الدور الكبير لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد ومساندة سموه لحقوق المرأة باعتبارها عنصرا وشريكا فاعلا في المجتمع وإيمانا من سموه بأهمية دورها وتقديرا لعطائها.



وأوضحت الشيخة لطيفة أن المرأة الكويتية تشعر بالفخر لما حققته من مكاسب وما حصلت عليه خلال السنوات الماضية والتي أهلت الكويت لأن تكون الأولى عربيا في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي. وشددت على حرص الكويت على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات جنبا إلى جنب مع الرجل علاوة على تفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني، معربة عن الأمل في مستقبل مشرق للمرأة الكويتية بما يسهم في تعزيز دورها ومكانتها في وضع سياسات تلائم المرحلة المقبلة.



وأشارت إلى أنه رغم كل ذلك فإن المرأة الكويتية تتطلع إلى المزيد من المكاسب التي تؤكد مكانتها في المجتمع وأهمها القضاء الكامل على التمييز ومكافحة العنف الذي تتعرض له والوصول إلى الغايات المثلى للمشاركة الفعالة في خطط التنمية. وكان مجلس الوزراء وافق في يونيو 2015 على الاقتراح المقدم من لجنة شؤون المرأة بإعلان 16 مايو كل عام (يوم المرأة الكويتية) وأوعز لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم كل سبل الدعم التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة الكويتية على كل الأصعدة وتشجيع تفعيل دورها في المجتمع وصولا إلى تحقيق مرتبة متميزة لها محليا وإقليميا ودوليا.