آن الأوان لإحداث ثورة تشريعية وتعديل بعض القوانين ومنها مخاصمة القضاء

الكريوين دعا جموع المحامين إلى مقاطعة جلسات التقاضي

جميع المحامين يقفون كالبنيان المرصوص ضد كل ما ينتقص من قدرهم





عبدالكريم أحمد

نظمت جموع من المحامين وقفة تضامنية في مقر الجمعية احتجاجا على ما أسمته «تعسفا» من النيابة العامة بحبس زميلهم المحامي مشعل الخنة.

وكان وكيل النيابة قد أمر بحجز المحامي الخنة على ذمة التحقيق بشكوى مقدمة من أحد القضاة بتهمة الإساءة إلى السلطة القضائية خلال حضور الأخير جلسة قضائية أمام القاضي الشاكي، ما أثار أزمة بين جمعية المحامين من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى.

وأكدت جمعية المحامين أن «ما قام به الزميل الخنة لا يمس بحال من الأحوال مكانة القضاء أو ينتقص من قدر المحكمة الموقرة» داعية القيادة السياسية إلى التدخل العاجل لـ «إيقاف التعسف» ضد المحامين، والحيلولة بينهم وبين أي سلطة تنصب نفسها فوق الجميع.

وأصدرت الجمعية بيانا قالت فيه: «جمعية المحامين الكويتية وهي تستصرخ ضمير منتسبيها الحي، ووعيهم النابض بالأخطار المحدقة بهم اثر احتجاز عضو مجلس إدارة الجمعية كرد فعل للشكوى المقدمة من أحد رجال السلطة القضائية بتهمة عدم احترام الهيئة القضائية، لهو في حقيقته مؤشر خطير على كسر كل الحواجز، وقطع كل أواصر التعاون، لا سيما ان الأمر تخطى حدود التحقيق المشروع الى مستوى تصفية النيابة العامة لحساباتها الخاصة مع جمعية المحامين الكويتية بعد السجال الدائر فيما بينهما في الآونة الأخيرة، وكأن النيابة العامة بتصرفها هذا تجلس في برج عاجي لا يجوز الاقتراب منه أو توجيه النقد اليه».

وأضاف البيان: ان الجمعية تؤكد ان ما قام به الزميل مشعل سعد الخنة بالدفاع عن رجال القضاء الواقف أمام السلطة القضائية لا يمس ـ بحال من الأحوال ـ مكانة القضاء، أو ينتقص من قدر المحكمة الموقرة التي يكن لها السادة المحامون كل الاحترام والتقدير، غير ان اللافت للانتباه هو تصعيد الأمر الى حد امتهان مكانة السادة المحامين، وانتقاص قدرهم، وكأن الرسالة التي يتم ايصالها لهم انه عليكم ان تخضعوا، وألا ترفعوا أصواتكم بالحق أمام القضاء أو أمام النيابة.

وتابع: ان جمعية المحامين وان كانت تؤمن بأن الحافظ على دولة القانون هيبتها، وعلى قواعد دولة الحق ثباتها ومكانتها، هو سمو الأمير ـ حفظه الله ـ ورعاه ـ فإنها ومن هذا المنطلق تتوجه لسموه بنداء عاجل للتدخل في إيقاف هذا التعسف ضد أبنائه المحامين، والحيلولة بينهم وبين أي سلطة تنصّب نفسها فوق الجميع، ولا ترى أمام سلطتها حدودا، هذا من جانب.

وأكمل: من جانب آخر، فإن الجمعية اذ تؤكد على عدم توانيها في الدفاع عن حقوقها المشروعة، واستتباب مكتسباتها الدستورية والقانونية، لتعرب في الوقت ذاته عن انه قد آن الأوان لثورة تشريعية لتعديل وتشريع بعض القوانين ومنها مخاصمة القضاء، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يخص الحبس الاحتياطي، بحيث يكون مسببا على سبيل الحصر، وتوفير الحماية اللازمة للمحامين، وذلك للحد من التعسف مؤكدة يقينها الذي لا يحتمل الريب في تلاحم السادة المحامين ووقوفهم كالبنيان المرصوص امام كل من ينتقص من قدرهم أو ينال من مكانتهم، أو يعبث بمقدراتهم التي ينافحون من أجلها، ويضحون في سبيلها بالنفيس والغالي، وان كل الخيارات تبقى مشروعة أمامهم تحقيقا لغاياتهم المشروعة في انتصار الحق، واستتباب دولة القانون.

من جانبه، استنكر رئيس جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين قرار حجز الخنة داعيا جموع المحامين إلى الإضراب عن حضور جلسات محكمة الجنايات لمدة 3 أيام والاعتصام غدا الثلاثاء أمام مكتب النائب العام ومقاطعة جلسات القاضي الذي قام بتقديم شكوى ضد الخنة تعبيرا عن رفضهم لشكواه التي اتهمت زميلهم بعدم احترام الهيئة القضائية.

وأضاف الكريوين أن قرار النيابة بحجز الخنة جاء عقب ترصدها للجمعية وأعضائها بعد تقدم الجمعية أول الشهر الجاري بشكوى ضد النائب العام والمحامي العام الأول حسب قانون تنظيم القضاء، اعتراضا على رد المحامي العام الأول على كتاب سبق أن أرسلته الجمعية حيث أشار في الرد إلى وجود «عبارات غير مقبولة» بالكتاب الذي كان يستفسر عن نشر خبر متداول في وسائل الإعلام حول حجز محام مشهور لمدة 21 يوما بما يعد إفشاء لسرية التحقيقات وإساءة للمحامين.