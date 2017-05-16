تشارك وزارة العدل بوفد رسمي برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

الـ 60 والمقرر عقده في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري.

ويشكل المكتب التنفيذي بعضوية وزراء العدل من كل من الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية موريتانيا وجمهورية القمر المتحدة وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية حيث سيناقش الاجتماع العديد من القرارات التي تصب في مصلحة العمل العدلي العربي المشترك.