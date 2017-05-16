دور بارز للحكومة في الاهتمام بالشأن الإنساني الاستعانة بمؤسسات محلية وعالمية متخصصة لتنفيذ المبادرة وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية إنتاج أفلام قصيرة لتثقيف وتوعية الشباب



باهي أبوالعلا

أعلنت الهيئة التنفيذية لمبادرة منصة مكارم الأخلاق عن انطلاق أعمال المبادرة من الكويت، كبداية لانتشارها خليجيا وعربيا، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق الماريوت أمس، بمشاركة مجموعة من الخبراء البارزين المتخصصين في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، الأكاديميين والإعلاميين الذين يشرفون على المنصة الإعلامية.

وقال الإعلامي الزميل ماضي الخميس أحد مؤسسي المبادرة في تصريح للصحافيين إن مبادرة «مكارم» هي محتوى رقمي يقدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويهتم بمكارم الأخلاق بغض النظر عن الدين أو الجنس أو المذهب أو الطائفة، من خلال مواد إعلامية توعوية تسعى المبادرة لنشرها في العالم العربي، مستهدفة كل شرائح المجتمع وبالأخص شريحة الشباب، عبر خطاب متزن يسهل تقبله واستيعابه من قبل الجميع، مؤكدا على الدور المهم التي تتبناه المبادرة في ظل تجاذب التيارات، وتقاذف العديد من الأفكار والأطروحات والقضايا والمتناقضات التي تشتت الأفكار والقيم في مجتمعنا العربي، خاصة في ظل عالم بات مفتوحا على مصراعيه، وباتت الكثير من الجهات توظف الكثير من إمكانياتها المادية والبشرية لنشر ثقافتها وأفكارها وتحقيق أهدافها من خلال التأثير في مجتمعاتها، وأيضا السعي للتأثير في المجتمعات الأخرى، والذي قد يكون تأثيرا سلبيا في أغلب الأحيان.

وأشار الخميس إلى الدور البارز الذي تتبناه حكومة الكويت في الشأن الإنساني، موضحا رؤية صاحب السمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد ودعمه لتتبوأ الكويت قمة الدول في العمل الإنساني والاجتماعي، ممثلا بالدور الاستراتيجي لوزارة الأوقاف والذي يهدف إلى المشاركة المجتمعية ودعم كل الجهود الرامية إلى دعم الإنسان الكويتي والأسرة الكويتية والمحافظة على كيانها عبر مختلف الجوانب، مضيفا ان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري قاد حملة من خلال بيت الزكاة بعنوان «خلهم يرمضون ويانا» لتنجح خلال ساعتين في جمع 1.205 مليون دينار، مترجمة بذلك اهم قيم التواصل الاجتماعي المعبرة عن صفات المجتمع الكويتي الكريمة، والرامية إلى دعم المواطن والتخفيف عن كاهله.

وأضاف ان المنصة ستستعين بمؤسسات محلية وعالمية متخصصة لتنفيذ مبادرة مكارم وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، لضمان جودة المنتج وإيصال الرسالة وتحقيق الأهداف بشكل سليم، مشيرا إلى ان المبادرة تعمل بشكل مستقل من خلال المؤسسين لها والقائمين عليها، وسوف تتعاون المنصة مع الجهات التي تتوافق أهدافها مع أهداف المنصة، وبالاستعانة بوجوه بارزة ومشهورة، وبمشرفين ومبادرين عربيا وعالميا، مبينا ان اهداف المبادرة تتمثل في نشر قيم المحبة والسلام والمودة والرحمة، وتحسين البيئة المحيطة بالشباب، والمؤثرة فيهم بشكل مباشر، ومناهضة ومحاربة أفكار الغلو والتشدد والتطرف والإرهاب، وتوعية ومساعدة شبابنا وغرس القيم الدينية والمجتمعية الإيجابية لديهم.

وفيما يخص المحتوى، قال الخميس «إن المبادرة تعمل الآن على انشاء وإنتاج مواد معتدلة فكريا، تتعلق بما يحتاج إليه الشباب من فهم مبادئ السلام والتراحم والتعاون والعمل والابتكار والمواطنة وحب الوطن وغيرها»، وبدأ فعليا انتاج مواد انيميشن حديثة ومتطورة وجاذبة، بالإضافة إلى إنتاج أفلام قصيرة تتراوح مدتها ما بين «60 ـ 140 ثانية» بشكل علمي ومتطور لتثقيف وتوعية الشباب.

ولفت الى ان خطة التنفيذ تأتي على مرحلتين: الأولى والتي بدأت بالفعل ستكون خلال السنة الأولى، وتهدف إلى تحقيق الجزء الأكبر من أهداف وغايات المنصة بالانتشار والتأثير الإيجابي في منطقة الخليج العربي خصوصا، وفي العالم العربي بصفة عامة، والمرحلة الثانية والتي تبدأ من السنة الثانية وستتحول بها المبادرة إلى منصة عالمية، لتنتشر وتؤثر في مناطق العالم المختلفة، كأوروبا والأميركيتين وآسيا وأفريقيا، وأن يكون ذلك باستعمال نفس النموذج ولكن بلغات عالمية، وعلى أن يتم استخدام الوجوه والعناصر البارزة والمعتدلة والمؤثر في تلك الدول، وهذا مع استمرار عمل المرحلة الأولى وتطويرها بشكل دائم ومستمر.