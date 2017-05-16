منع استيراد الدجاج لم يكن بسبب جودته أو صلاحيته





أسامة دياب

أوضح وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي بلايرو ماجي أن البرازيل تعتبر دولة زراعية كبيرة، وهي من أولى الدول في الإنتاج الزراعي، حيث تصدر منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، لافتا إلى أن زيارة الكويت تأتي في دعم دخول المنتجات البرازيلية إلى السوق الكويتي، كما أنه حمل إلى القيادة السياسية في الكويت رسالة من الرئيس البرازيلي تعكس حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت.

وكشف ماجي - في مؤتمر صحافي أقيم في مقر إقامة السفير البرازيلي لدى البلاد عصر امس - عن رفع السلطات الكويتية الحظر عن الدجاج البرازيلي، لافتا إلى أن وقف الكويت استيراد الدجاج البرازيلي المجمد لم يكن يتعلق بجودة أو صلاحية الدجاج للاستخدام الآدمي، ولكن بسبب تقصير ورشاوى قام بها عدد قليل من الموظفين في وزارة الزراعة البرازيلية.

وتابع: قدمنا شرحا مفصلا للمسؤولين الكويتيين حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية، وتم فتح تحقيق موسع مع 21 من الشركات والمسالخ، وبناء على نتائج التحقيق تم إيقاف المسالخ المخالفة والمتسببين وعددهم 33 شخصا في هذا التقصير وإحالتهم إلى النيابة العامة الجنائية وهم نسبة قليلة جدا لا تذكر بالنسبة لإجمالي عدد العاملين، مؤكدا أن ما حدث سببه تقصير ورشاوى قام بها عدد بسيط من الموظفين في الوزارة.

وقال: إننا عرضنا على الجانب الكويتي اهتمام وزارة الزراعة البرازيلية بالنخيل والرغبة في الاستفادة من خبراتهم. وأشار إلى مسودة مذكرة تفاهم تم عرضها على الجانب الكويتي تتعلق بالتغيرات المناخية سيتم عرضها للتوقيع عليها بعد دراستها خلال هذا العام، مؤكدا أن الباب لايزال مفتوحا للاستثمار الكويتي في مجال البن لدينا خصوصا مع وجود قانون جديد لشراء الأجانب للأراضي لدينا وزراعتها.