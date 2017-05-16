فرج ناصر

دعا رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة كل الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد إلى التحرك السريع لحماية أنظمتها واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي أي هجوم الكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات التي أوصت بها الهيئة وأرسلت نسخة منها الى جميع الجهات الحكومية.

وقال الاذينة في تصريح صحافي أمس إن التهديدات والمخاطر الإلكترونية أصبحت جزءا من الواقع العملي الذي يتعين الاستعداد له والاستجابة لتحدياته، مشيرا الى الهجوم الالكتروني الذي تعرض له عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية من قبل هاكرز لايزالون مجهولي الهوية، بعد استغلال ثغرة أمنية في أنظمة التشغيل مايكروسوفت، قد تم تسريبها من وثائق سرية لوكالة الأمن القومي الأميركية.

وأوصى الاذينة بضرورة أخذ نسخ احتياطية للبيانات المهمة بصورة دورية لضمان سهولة استرجاع البيانات في حال أي طارئ، وعدم فتح أي روابط أو مرفقات من رسائل بريد الكتروني غير معلوم، أو تحميل أي ملفات واردة من خلال رسائل هاتفية مجهول المصدر، مع تجنب الدخول للمواقع الالكترونية المشبوهة، والتأكد من تحميل البرامج والتطبيقات من مصادرها الرسمية المعتمدة.