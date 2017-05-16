لجنة التحقيق في غرق نفق المنقف مستمرة في عملها

فرج ناصر

أكدت وكيل وزارة الأشغال العامة م.عواطف الغنيم أن التعديل في الهيكل التنظيمي للوزارة محدود وليس بشكل كامل، موضحة انه تم فصل اختصاصات وكيل مساعد لمشروعي ميناء مبارك والمطار، وذلك نظرا لحجم المشروعين الكبير ولتكون هناك متابعة دقيقة منا للمشروعين.

وقالت الغنيم في تصريحات للصحافيين على هامش حفل تكريم عدد من الموظفين في مركز نظم المعلومات واستعراض إنجازات بوابة الوزارة الالكترونية الذي أقيم صباح امس بحضور الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة م.احمد الحصان ان لجنة التحقيق في غرق نفق المنقف مستمرة في عملها وستقدم تقريرها عند الانتهاء الكامل من بحث الموضوع وسيتم الكشف عن جميع ما جاء في التحقيق.

وأوضحت الغنيم ان الوزارة سحبت مشروعي تطوير طريق الوفرة ودوار البدع لأهمية المشروعين وبعد تأخر المقاول وتعثره في انجاز العمل وتعدد إضرابات العاملين في المشروعين وكلنا يعلم مدى المعاناة التي يواجهها المواطن على طريق الوفرة 306 الذي يطلق عليه طريق الموت، بالإضافة أيضا لتطوير شارع الخليج عند دوار البدع والذي يوجد في منطقة هامة حيوية.

وأكدت الغنيم ان الاهتمام بالبوابة الالكترونية للوزارة تأتي في إطار اهتمام الوزارة وسعيها لتطبيق الحكومة الالكترونية، حيث تقدم البوابة خدمات من شأنها اختصار الوقت وتسهيل الحصول على معلومات عند التعامل خاصة من قبل المواطنين والمقاولين.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان لقد قمنا مؤخرا باستدراج عروض لمشروعي تطوير طريق الوفرة ودوار البدع وجار إنهاء الإجراءات لتوقيع العقدين الخاصين بالمشروعين ومن ثم استئناف العمل بالمشروعين الهامين، مشيرا الى أن القطاع حصل مؤخرا على موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الاستشارية الخاصة بأول عقد لإنشاء طرق في منطقة جنوب السرة في منطقة الوزارات ومستشفى جابر ومبنى وزارة التربية الجديد وغيره من الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة الحكومية.