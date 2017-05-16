جرى امس بمقر الجريدة السحب الاسبوعي والشهري لمهرجان جوائز «الأنباء» 2017 بحضور ممثل «التجارة» عبدالعزيز اشكناني ومسؤولي إدارة التوزيع بالجريدة، وابتسم الحظ لـ 9 مشتركين، حيث فاز في السحب الشهري محمد جلال محمد احمد بالجائزة الأولى وهى عبارة عن سيارة gs5/ hp 150، وفاز بالثانية سيد حسن احمد بطاولة طعام 5 قطع، وفاز خليفة بن حمد بطاولة طعام دائرية 7 قطع، وفاز طالب كرم بطاولة طعام دائرية 5 قطع.

والاحتياط: رأفت راوي ويحي زكريا

أما في السحب الأسبوعي فقد فاز كل من قيروان سالم الهاشمي بـ «ثلاجة هيتاشي»، ومحمد هاشم عليان بـ «لاب توب توشيبا»، وناصر مبارك بـ «تلفزيون ديكسون»، وهاشم محمد حسين بـ «غسالة»، أما خالد عثمان الدخيل فقد فاز بباقة كوبونات انترناشونال كلينك بقيمة 90 دينارا.

والاحتياط كل من لطيفة فلاح العنزي - على صعب - ابراهيم احمد الاثري - وفالح الرشيدي

و«الأنباء» تعد مشتركيها دائما بالجديد وتتمنى حظا سعيدا للجميع.