عبدالكريم أحمد

رفضت محكمة التمييز أمس الطعون المقدمة من عدد من المتهمين بالقضية رقم 52/2015 جنايات أمن الدولة والمعروفة باسم «قروب الفنطاس» وتأكيد صحة حكم محكمة الاستئناف.

وأيدت المحكمة الحكم على متهم بالسجن 10 سنوات غيابيا و5 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس متهم واحد لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وتأييد حكم البراءة الصادر بحق المتهمين الآخرين وعددهم 6.



وقضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله جاسم بسقوط الطعن المرفوع من الطاعنين الأول عبدالمحسن العتيقي والثاني فلاح الحجرف والثالث خليفة الصباح والرابع أحمد الداود والخامس عذبي الفهد، وذلك لعدم تنفيذهم حكم محكمة الاستئناف القاضـي بحبسهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل انعقاد جلستها لنظر هذا الطعن.

كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن السادس سعود الهاجري، وكذلك الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهمين الذين حصلوا على البراءة وهم فواز الصباح ويوسف العيسى ومحمد الجاسم ومشاري بويابس وأحمد سيار وجراح الظفيري.