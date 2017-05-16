ماهيغا: نتطلع لحصول الكويت على أكبر عدد من الأصوات في المحفل الأممي لما تتمتع به من مكانة دولية رفيعة

الناجم: توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية سيدفع بالعلاقات بين البلدين نحو المزيد من التقدم والنماء

أكد وزير خارجية تنزانيا د.أوغسطين ماهيغا دعم بلاده لترشح الكويت لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2018 - 2019.

وأوضحت سفارتنا في دار السلام في بيان تسلمته «كونا» أمس الأحد أن سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم سلم الوزير ماهيغا رسالة خطية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تتصل بالعلاقات بين البلدين وموضوع ترشح الكويت لمقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وتعهد الوزير ماهيغا بتقديم الدعم اللازم للكويت في الانتخابات المقرر عقدها في الجمعية العامة في نيويورك في الثاني من يونيو المقبل للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2018 - 2019 عن مجموعة آسيا والباسيفيك.

وأعرب عن تطلعه لأن «تحصل الكويت على أكبر عدد من الأصوات في المحفل الأممي للمكانة الدولية الرفيعة التي تتمتع بها وسياستها المتميزة التي تنتهجها في المحافل الدولية والتجمعات الإقليمية وسعيها الدائم نحو ترسيخ مبادئ الاستقرار وحرصها على تحقيق السلم والأمن الدوليين وريادتها في قيادة عدد من المفاوضات والمباحثات السلمية لإنهاء الصراعات المسلحة».

وأضاف الوزير ماهيغا أن «الدور البارز للكويت في دعم العمل الإنساني ورئاستها لعدد من المؤتمرات الدولية للمانحين في السنوات القليلة الماضية ومساهماتها المالية الضخمة مكنتها من أن تكون وبجدارة عاصمة للعمل الإنساني وأن يتقلد أميرها لقب قائد العمل الإنساني في العالم وهو الأمر الذي يؤكد أحقيتها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وبأكبر عدد من الأصوات».

من جهته، قال السفير الناجم انه بحث في اثناء لقائه الوزير ماهيغا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات عدة بما يعود بالنفع على الجانبين في ظل الموارد المتاحة في تنزانيا خاصة في مجال النفط والغاز بعد استكشاف كميات تجارية منهما وإمكانية تشجيع الاستثمار الحكومي أو الخاص على الاستثمار في هذا القطاع.

وبين ان توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية سيدفع بالعلاقات نحو المزيد من التقدم والنماء وبشكل خاص اتفاقية منع الازدواج الضريبي لما لها من أهمية في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن رسالة الخالد لنظيره التنزاني تأتي ضمن الرسائل الودية والأخوية المتبادلة بينهما في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. واشار الى عقد مؤتمر صحافي في مركز (جوليوس نيريري) للمؤتمرات مع الوزير ماهيغا بعد تسليمه الرسالة الخطية والذي تم فيه استعراض شامل لمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تأسيسها والدور الكبير للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في دعم مشاريع التنمية في تنزانيا منذ عام 1975 وحتى أحدث اتفاقية قرض تم توقيعها في مارس الماضي لتمويل طريق رئيس بقيمة 51 مليون دولار.

وتقدم وزير خارجية تنزانيا بالشكر والتقدير للدعم الذي يقدمه الصندوق لمشاريع البنى التحتية من طرق ومحطات كهربائية ومشاريع مياه وري وقال انه يعد «شريكا رئيسا للتنمية في تنزانيا».

وتقدم كذلك بالشكر للجمعيات الخيرية الكويتية لدعمها الكبير لقطاعات مهمة في بلاده خاصة الصحة والتعليم بعد ان ساهمت في بناء مدارس ومستشفيات.

ووجه الشكر لجمعية الهلال الاحمر الكويتية على مساهمتها الأخيرة في حفر عدد من الآبار في المدارس في استجابة سريعة لنداء رئيس تنزانيا جون ماغوفولي لتحقيق التعليم المجاني لجميع المواطنين.

واعرب الوزير ماهيغا في نهاية المؤتمر الصحافي عن تطلعه لزيارة الكويت في القريب العاجل تلبية لدعوة الشيخ صباح الخالد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.