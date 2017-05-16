الفريح: البرنامج يساهم في تطوير العمل الحر والشخصي وتطوير قدرة الأفراد العاملين

باهي أبوالعلا

أكد المستشار الإداري د.ناصر الفريح أن البرنامج النوعي المقدم من معهد الرؤية الروحية المتكاملة للتدريب والاستشارات يهدف إلى توفير مستوى متعلم متقدم للمتدربين، إضافة إلى تقديم مناهج يستفيد منها الاستشاريون حول العالم لتقديم الاستشارات سواء الداخلية في الشركات او الاستشارات الشخصية لإعداد المشاريع الشخصية ومشاريع الشركات، لافتا الى ان تلك البرامج تساهم في تطوير العمل الحر والعمل الشخصي وتطور من قدرة الأفراد العاملين في الشركات والمؤسسات بمختلف انواعها.

جاء ذلك خلال تصريح لـ«الأنباء» للتعريف بالبرنامج التدريبي «استشاري مهني وداخلي متخصص معتمد» الذي أقامه معهد الرؤية الروحية المتكاملة للتدريب والاستشارات اول من امس ويمتد الى 25 الجاري والذي يساهم في تخريج دفعات من الاستشاريين والمتميزين الذين يعملون على تطور ورقي الكويت.

وأضاف الفريح أن البرنامج يساعد المتدربين على التفكير بمستوى عقلية أصحاب المشاريع والمدراء، وكذلك بمستوى إشراف الوظائف القيادية الكبيرة، حيث ان توفير مؤهلات مهنية جديدة هو الهدف من وراء اقامة تلك البرامج إضافة إلى تقديم الاستشارات والتدريب والتطوير للمشاريع خاصة في المرحلة القادمة حيث ان الكويت تمتلك عددا كبيرا من المشاريع الصغيرة التي تحتاج إلى إشراف ومساعدة من قبل مختصين، حيث يقدم لهم معلومات كثيرة لمساعدتهم على إدارة مشاريعهم الشخصية، إضافة إلى تقديم طرح فكري جديد يرفع من مستوى التعلم للباحثين عن فرص عمل مهنية جديدة خاصة بعد مرور أعمالهم بمراحل نمو وبرامج عمل جديدة.

ولفت الى ان الجديد في البرنامج المقدم هو تقديم منهج تفكير الاستشاريين والتفكير الاستراتيجي واعداد المشاريع وتخطيطها وتقديم النصح والإرشاد لذلك يعتبر من البرامج المتقدمة في المنهجية والتفكير.



من جانبه، قال الممثل الحصري للمعهد الاستشاري الكندي بالكويت د.عدنان السلطان ان البرنامج يناقش العديد من المحاور التي ستساهم في اخراج جيل كبير من الاستشاريين الرائدين في مجال الأعمال الشخصية حيث انهم سيستطيعون قيادة اعمالهم ومشاريعهم بأنفسهم، موضحا ان ابرز المحاور التي سيتم مناقشتها هي أساسيات ومبادئ العمل الاستشاري، اضافة الى كيفية ان يصبح الشخص مستشارا وكيف ان يكون مستحقا للقب من ذاته، اضافة الى كيفية تحويل الشخص الى مركز استشاري بحيث يصبح الشخص هو مركز للاستشارات، او بمقدوره ان يؤسس مركزا يساهم في الاستشارات، اضافة الى التسويق الجيد ومعرفة الوصول إلى العملاء بأبسط الطرق وتحديد الهدف من ذلك.