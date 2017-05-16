رقية حسين: آراء المدرسين والطلبة أكدت أن «بريق» يسير على دروب النجاح المستمر.. وانتظروا سفراء بريق

الاء خليفة

اختتم مؤخرا اللقاء التشاوري الأول لفرق برنامج بريق للتفكير الإيجابي بحضور معلمي ومعلمات مدارس المرحلة الثانوية وأساتذة كليات جامعة الكويت، حيث بدأ اللقاء بنشاط قدمه على حدة كل من فريق بريق بمدرسة أحمد العدواني الثانوية للبنين، ومدرسة بيان الثانوية للبنات حول مدى تأثير البرنامج في سلوكيات الطلبة ومعلميهم رغم قصر فترة تطبيق البرنامج لديهم في المدرسة، وقد نالت ردود أفعال الطلبة بشأن برنامج بريق استحسان الحضور حيث أكد المعلمون والطلبة أنفسهم تأثير البرنامج في تغيير سلوكياتهم وزيادة التزامهم المدرسي وتحصيلهم الدراسي.

نتائج الموسم الأول

من جهتها، أشارت الشيخة انتصار سالم العلي رئيسة شركة النوير الكويتية غير الربحية ورئيس المجلس التنفيذي لبرنامج بريق في كلمتها إنه بعد الاستماع للاسئلة الموجهة من قبل المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعة والاستفسارات والرد على تساؤلاتهم ومناقشة مقترحاتهم وتم أخذها بعين الاعتبار بهدف تطوير برنامج بريق للأفضل، كانت ثمار بريق في موسمه الأول الذي لم يتجاوز 3 أشهر كالتالي: مشاركة 13 مدرسة ثانوية فقط و69 معلما ومعلمة للصفين 11 و12 نتج عنه تشجيع 1600 طالب وطالبة في حين شاركت جامعة الكويت بـ 4 كليات و8 أساتذة و500 طالب وطالبة تقريبا.

وأوضحت أن تلك النتائج من أهم الدوافع التي حفزتنا على المضي قدما والتوسع في التطبيق ليشمل المزيد من المدارس والكليات خلال عام 2017/ 2018 فنحن على قناعة وإيمان تام أن نجاح «بريق» وتطويره المستمر الذي يجذب إليه المزيد والمزيد من الطلاب والطالبات لن يتحقق دون التعاون المستمر بين فريق بريق وبين الإدارة التدريسية من مدير ومعلم وأستاذ جامعي وطلبة فمن خلال هذه اللقاءات التشاورية والاستماع إليهم وإلى وتوجيهاتهم لتعديل مسار البرنامج لجني ثمار أكبر وأكثر.

بحث علمي عالمي

كما أكدت أن هذا المشروع الرائد ليس على مستوى الكويت أو الوطن العربي فحسب وإنما سيعمل فريق بريق بكل جهده علي أن يكون عالميا ففيه سوف نقوم بإعداد وتوثيق بحث على أعلى المعايير العلمية من خلال تطبيق استبانات مقدمة من شرائح مختلفة في التعليم وذلك تنفيذا لاحدى أدوات البحث العلمي الجاري تنفيذها للبرنامج، ويساعدنا على إعداد هذا البحث العلمي مشكورا مركز التميز في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت وأيضا جميع معلمي المدارس وأساتذة الجامعة، لنتمكن بإذن الله تعالى من نشر نتائجه في المؤتمرات والمجلات العلمية العالمية التي تعنى بمجال علم النفس الإيجابي ونحن نعمل على تنفيذ ذلك على قدم وساق.

منحة بريق

وأضافت الشيخة انتصار أن برنامج «بريق» أعلن اليوم أسماء المشاركين في المنح الدراسية الثلاث إلى جامعة بيركلي في الولايات المتحدة الأميركية لحضور دورة تدريبية متخصصة في مجال علم النفس الإيجابي لهذا العام وذلك لتميز هؤلاء المعلمين في نشر ثقافة التفكير الإيجابي بين الطلبة، وهم الدكتور جاسم العوضي من مدرسة أحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين والمعلمة خلود مراد من مدرسة العدان الثانوية للبنات والمعلمة شوق الرشيدي من مدرسة مشرف الثانوية للبنات، علما بأن كلا من برنامج بريق ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشكورة سوف تتحمل تكاليف هذه المنحة.

آراء مثمرة

من جهتها أوضحت مدير برنامج بريق رقية حسين أنه بعد الاستماع لآراء المعلمين وأساتذة الجامعة وبعض الطلبة أيقنت أن بريق يسير على دروب النجاح المستمر وهذا ما أكده الطلاب بأنفسهم أنهم بعد المشاركة في برنامج بريق تعلموا ثقافة التفكير الإيجابي التي غيرتهم تماما فبعد الكسل كان النشاط والالتزام داخل المدرسة والبيت.

وعن سفراء بريق قالت: اننا من خلال الموسم الأول لبريق جاءت إلينا فكرة سيتم تطبيقها سنويا اعتبارا من العام المقبل في حفل ختام برنامج بريق وهي التوسع في نواة فريق بريق من خلال تكريم المدارس والمعلمين وأساتذة الجامعة الذين عملوا بكل جد وتميز في نشر ثقافة برنامج بريق بين الطلبة بإعطائهم لقب سفير بريق.