لميس بلال

أقيم مساء امس الأول معرض «تكنيكات خزفية» للفنان فواز الدويش في معرض بيكار بحضور الفنان الشيخ جابر فيصل الصباح وحضور فني كثيف.

وقال الدويش عقب الافتتاح: إن من أبرز ما اتميز به في التشكيل في فن الخزف هو أنني أستقي افكاري من البيئة المحيطة بي واركز في مفرداتي الخزفية التي تحاكي معاناة الانسان الذي يعيش على هذا الكوكب.

وأضاف: إن الفلسفة التي انتهجتها في مجالي هي احساس مباشر في لمس كتلة الطين ومن ثم اصوغها الى عمل فني يعكس ما في داخلي من اتجاهات حسية ممزوجة بين الفرح والحزن التي تترجمها يدي في كتلة الطين لإخراج عمل يحاكي معاناة الإنسان على مر العصور والأزمنة في هذا العالم الواسع من المتغيرات السريعة.

وأوضح الدويش أن معرضه به أكثر من تكنيك خزفي على الطينة، كما تنوعت الأعمال التي جاءت عبارة عن الصحون التي ترمز للانسان والأرض التي يعيش بها ومخرجات الأعمال جاءت عبر رحلة طويلة لي ومثابرة لأصل لهذه النقلة الجديدة وتميزت بأمور خاصة بي وبالخط الجديد وهذا بداية افكار ومعارض قادمة حيث انني اقتبس أفكاري من المحيط البري والبحري وكل ما هو حولي. كما احتوى المعرض على 63 عملا مميزا.