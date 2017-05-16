حذر رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت محمد حمد الهاجري من أي تغيير في عملية الاجازات المرضية وإقحامها بالتقييمات السنوية والترقيات للعمال بما يخالف قوانين ولوائح ونظم الشركة وما ينذر بأزمة لن نتهاون في التصدي لها مهما كان منصب المسؤول عنها.

وقال الهاجري في أول تصريح له بعد تزكيته لمنصب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت: قبل ايام تلقينا معلومات عن قيام مجموعة الموارد البشرية بعرض نظام جديد يؤثر على حقوق ومكتسبات العمال منها التقييم السنوي والترقيات والدورات الخارجية ووضع نظم مخالفة للقانون والتي ستؤدي إلى مشروع أزمة مع ادارة الموارد البشرية.

ووجه الهاجري تحذيرا لمدير مجموعة الموارد البشرية بالشركة من تطبيق أي إجراءات جديدة على العاملين من دون الاتفاق مع النقابة ووفق قواعد تحفظ جميع حقوق العمال ومكتسباتهم.

ودعا الهاجري مدير مجموعة الموارد البشرية إلى العودة لجادة الصواب وعدم التفرد بالقرارات التي ستواجه بموقف حازم من مجلس ادارة النقابة.

وختم الهاجري تصريحه بأن مجلس إدارة النقابة الجديد يفتح أبوابه لجميع العمال ويتضامن مع أي عامل بالشركة لحل أي مشكلة ومواجهة أي مسؤول مهما كان منصبه اذا تخطى حدود وظيفته وتعنت في إعطاء حقوق العمال وهو ما لن نسمح به او نسكت عنه وسنتصدى له بكل قوة.